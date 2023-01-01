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The Dom

Ташкент Учтепинский район Г9А
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The Dom
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
t.me/TheDomUz
Описание

The Dom - агентство недвижимости! Гибкая команда, особый, индивидуальный подход к каждому клиенту.

 

Мы в сфере недвижимости с 2008 года. Все это время мы работаем на улучшение качества и расширение количества наших услуг. Активно сотрудничаем с добросовестными риэлторами, зарекомендовавшими себя агентствами недвижимости. Весь наш сплоченный коллектив держит постоянно руку на пульсе динамики цен на рынке, чтобы грамотно проконсультировать наших клиентов.

 

Мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогаем людям в решении их жилищных вопросов в купле-продаже, во вступлении в наследство, в приватизации, в получении архивных документов и т.д.

Наша внушительная база постоянно обновляется за счет рекомендаций наших клиентов.

 

Ждем Вас в гости в нашем офисе по адресу-Учтепинский район,квартал Г9а, дом 2

Наши агенты в Узбекистане
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

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Жилая недвижимость 1200 Долгосрочная аренда 251

"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.