  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. Атмосфера

Атмосфера

Samarqand viloyati, Samarqand sh. Rudakiy ko'chasi, 179-uy
;
Атмосфера
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом ЖК "Атмосфера"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Атмосфера"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Атмосфера
"Атмосфера" с девятью этажами архитектурной изысканности возвышается, отражая роскошь и комфорт. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых представляет собой сочетание стиля и функциональности. В "ЖК Атмосфера" доступность сочетается с роскошью, что делает его идеальным местом для дома вашей мечты. Наша приверженность созданию комфортной среды обитания отражена во многих удобствах, включая систему внутренней связи для повышения безопасности. Семьи с детьми превращают «ЖК Атмосфера» в рай радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей. Парковка без проблем благодаря специальной парковке, которая обеспечивает безопасное место для вашего автомобиля, не беспокоясь о неудобствах парковки. Ваша безопасность очень важна для нас. «ЖК Атмосфера» оснащен безопасными устройствами наблюдения и системами видеонаблюдения, что обеспечивает безопасные условия проживания для вас и ваших близких.
Наши агенты в Узбекистане
Азизов Азамат
Азизов Азамат
Другие застройщики
AZIMUT-MIG
Новостройки 1
UPM
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.