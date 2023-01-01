Мотрит, Узбекистан

Цена по запросу

"Атмосфера" с девятью этажами архитектурной изысканности возвышается, отражая роскошь и комфорт. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых представляет собой сочетание стиля и функциональности. В "ЖК Атмосфера" доступность сочетается с роскошью, что делает его идеальным местом для дома вашей мечты. Наша приверженность созданию комфортной среды обитания отражена во многих удобствах, включая систему внутренней связи для повышения безопасности. Семьи с детьми превращают «ЖК Атмосфера» в рай радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей. Парковка без проблем благодаря специальной парковке, которая обеспечивает безопасное место для вашего автомобиля, не беспокоясь о неудобствах парковки. Ваша безопасность очень важна для нас. «ЖК Атмосфера» оснащен безопасными устройствами наблюдения и системами видеонаблюдения, что обеспечивает безопасные условия проживания для вас и ваших близких.