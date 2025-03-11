Клубный дом Клубный дом "Infinity "

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Премиальный Клубный Дом в Формате Mixed USE
Премиальная локация:
Мирабадский рынок
Сквер Амира Темура
Эко парк
Парк Ашхабад
№35 Экслюзивных квартир
Индивидуальный Подземный Паркинг
У дома имеется Просторные Террасы
Планировка свободная
Местонахождение на карте
Ташкент, Узбекистан
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MJ House -это закрытый коттеджный городок
включающий в себя 32коттеджа премиум сегмента
С площадью 2,2соток и 3,8 соток
Этажность:2ух уровневый
Тип строй материала: Кирпич , Плита
Сдача:2023 4 квартал
На данный этап построены 16коттеджей
Концепция строительства на…
2
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Застройщик
MG House
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Amir Temur Residence расположен на территории площадью 10 гектаров и представляет собой современный крытый коттеджный комплекс с европейскими домами. Здесь есть все необходимые удобства для комфортной жизни: детский сад и школа для качественного образования ваших детей, спортивный комплекс, …
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Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz