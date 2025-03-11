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Клубный дом Клубный дом "Infinity "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
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ID: 25315
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Премиальный Клубный Дом в Формате Mixed USE
Премиальная локация:
Мирабадский рынок 
Сквер Амира Темура 
Эко парк 
Парк Ашхабад
№35 Экслюзивных квартир
Индивидуальный Подземный Паркинг
У дома имеется Просторные Террасы
Планировка свободная

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Клубный дом Клубный дом "Infinity "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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