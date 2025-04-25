Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»

Botanika Saroyi — новый жилой комплекс бизнес-класса в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вблизи знаменитого Ботанического сада, который по праву называют «лёгкими столицы». Этот проект сочетает продуманную архитектуру, богатую инфраструктуру и исключительное внимание к озеленению — за растениями во дворе будут ухаживать специалисты Ботанического сада, а высадка осуществляется только привозными деревьями и декоративными культурами.

Архитектура и планировки:

ЖК возводится с использованием монолитного железобетона и газоблока, с кирпичными межквартирными стенами. Здания высотой от 14 до 16 этажей. В продаже — квартиры от 35 м² (1-комнатные) до 75 м² (3-комнатные), все с предчистовой отделкой: выполнена стяжка, установлены межкомнатные перегородки, выровнены стены, заведены коммуникации.

Внутренняя инфраструктура:

Закрытый двор без машин

Европейские детские площадки для всех возрастов

Барбекю-зона и летняя кухня

Лаунж-зоны, крытый фитнес-рум и игровая комната

Коммерческие помещения на первых этажах

Колясочные и кладовые на -1 этаже

Безопасность и технологии:

Закрытая охраняемая территория, IP-домофония с Face ID, система «умный дом» — каждая деталь продумана для комфорта и безопасности жителей.

Парковка:

Подземная и наземная парковка под навесом, плюс бесплатные гостевые места по периметру комплекса.

Окружение:

В радиусе 500 метров — школы, детсады, кафе. В пределах километра — магазины, пекарни и вся необходимая городская инфраструктура. До центра города — всего 20 минут на автомобиле.

Застройщик:

Проект реализуется международной компанией BI Group — крупнейшим казахстанским девелопером с 30-летним опытом, реализовавшим масштабные проекты в разных странах, включая США. В портфеле — жилые комплексы, мосты, театры, отели Hilton, госпитали и школы.

Сроки сдачи:

Первая очередь будет готова к 31 мая 2025 года, вторая — летом следующего года.