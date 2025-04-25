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Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»

Ташкент, Узбекистан
от
$44,460
от
$1,240/м²
;
13
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ID: 25792
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

О комплексе

Botanika Saroyi — новый жилой комплекс бизнес-класса в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вблизи знаменитого Ботанического сада, который по праву называют «лёгкими столицы». Этот проект сочетает продуманную архитектуру, богатую инфраструктуру и исключительное внимание к озеленению — за растениями во дворе будут ухаживать специалисты Ботанического сада, а высадка осуществляется только привозными деревьями и декоративными культурами.

Архитектура и планировки:
ЖК возводится с использованием монолитного железобетона и газоблока, с кирпичными межквартирными стенами. Здания высотой от 14 до 16 этажей. В продаже — квартиры от 35 м² (1-комнатные) до 75 м² (3-комнатные), все с предчистовой отделкой: выполнена стяжка, установлены межкомнатные перегородки, выровнены стены, заведены коммуникации.

Внутренняя инфраструктура:

  • Закрытый двор без машин

  • Европейские детские площадки для всех возрастов

  • Барбекю-зона и летняя кухня

  • Лаунж-зоны, крытый фитнес-рум и игровая комната

  • Коммерческие помещения на первых этажах

  • Колясочные и кладовые на -1 этаже

Безопасность и технологии:
Закрытая охраняемая территория, IP-домофония с Face ID, система «умный дом» — каждая деталь продумана для комфорта и безопасности жителей.

Парковка:
Подземная и наземная парковка под навесом, плюс бесплатные гостевые места по периметру комплекса.

Окружение:
В радиусе 500 метров — школы, детсады, кафе. В пределах километра — магазины, пекарни и вся необходимая городская инфраструктура. До центра города — всего 20 минут на автомобиле.

Застройщик:
Проект реализуется международной компанией BI Group — крупнейшим казахстанским девелопером с 30-летним опытом, реализовавшим масштабные проекты в разных странах, включая США. В портфеле — жилые комплексы, мосты, театры, отели Hilton, госпитали и школы.

Сроки сдачи:
Первая очередь будет готова к 31 мая 2025 года, вторая — летом следующего года.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Ташкент, Узбекистан
от
$44,460
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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