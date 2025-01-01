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Bobur Realtor

Узбекистан,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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На платформе
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Языки общения
Языки общения
Русский
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Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:46
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Узбекистане
Bobur Shirinov
Bobur Shirinov
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PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 1944 Долгосрочная аренда 386
"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Эта…
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VIP-позиция
New House Elite
ул Бободжонова 26 оф 41
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
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Jasur Rieltor Estate
Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Новостройки 4 Жилая недвижимость 18 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 3 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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PRO Silver
Alliance Estate
Узбекистан,
Год основания компании 2019
Новостройки 13
Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент. Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное врем…
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