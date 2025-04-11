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Жилой комплекс

Ташкент, Узбекистан
от
$190,000
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6
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ID: 25690
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

О комплексе

🔥 Уникальная двухуровневая квартира в ЖК Cambridge Residence — Ваш шанс на идеальную жизнь! 🔥
🌟 Расположение:
Престижный Алмазарский район, ЖК Cambridge — место, где комфорт и удобство сочетаются с высоким уровнем безопасности и инфраструктуры!
🏡 Площадь:
82,7 м² — первый этаж с просторными комнатами
71,2 м² — цокольный этаж для дополнительных возможностей
9 м² — кладовка для идеального порядка!
💎 Особенности, которые сделают вашу жизнь комфортной:
6 комнат (2 + 4) — для вашей семьи и гостей!
2 санузла — всегда удобно!
Готовый ремонт — заходите и живите без лишних затрат!
Закрытый охраняемый двор — безопасность и спокойствие на высшем уровне!
Парковка — 1 место для вашего авто!
💰 Цена: 190 000 USD (торг на месте) — не упустите шанс купить по выгодной цене!
📞 Звоните прямо сейчас!
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Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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