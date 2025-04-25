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Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента

Ташкент, Узбекистан
от
$100,180
от
$1,580/м²
;
20
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ID: 25806
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи.

Бизнес+ класс, максимально приближенный к премиум-сегменту — единственное отличие от премиума лишь в высоте потолков. В остальном — это уровень, комфорт и эстетика элитного жилья.

Только 80 квартир — приватность, которая ощущается во всем: от патио с водопадом до собственной кинозоны и огороженного каменным забором периметра.

Инфраструктура:

  • Внутри: патио-зона с водопадом, барбекю и летняя кухня, дизайнерский сад с качелями и скамейками, детская площадка из натуральных европейских материалов, зона для настольного тенниса, собственный кинозал на -1 этаже

  • Снаружи: метро, школы, сады, учебные центры, кафе, рестораны — всё в пешей доступности

Характеристики:

  • 16 этажей

  • Квартиры: от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²

  • Отделка — предчистовая

  • Подземный паркинг

  • Закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением 24/7 и регулярными обходами

Срок сдачи:

  • 30 мая 2026 года

Застройщик — BI Group, международная компания с репутацией надёжного девелопера премиального уровня.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.3
Цена за м², USD 1,878
Цена квартиры, USD 100,180
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 78.4
Цена за м², USD 1,767
Цена квартиры, USD 138,460

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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