Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента

Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи.

Бизнес+ класс, максимально приближенный к премиум-сегменту — единственное отличие от премиума лишь в высоте потолков. В остальном — это уровень, комфорт и эстетика элитного жилья.

Только 80 квартир — приватность, которая ощущается во всем: от патио с водопадом до собственной кинозоны и огороженного каменным забором периметра.

Инфраструктура:

Внутри: патио-зона с водопадом, барбекю и летняя кухня, дизайнерский сад с качелями и скамейками, детская площадка из натуральных европейских материалов, зона для настольного тенниса, собственный кинозал на -1 этаже

Снаружи: метро, школы, сады, учебные центры, кафе, рестораны — всё в пешей доступности

Характеристики:

16 этажей

Квартиры: от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²

Отделка — предчистовая

Подземный паркинг

Закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением 24/7 и регулярными обходами

Срок сдачи:

30 мая 2026 года

Застройщик — BI Group, международная компания с репутацией надёжного девелопера премиального уровня.