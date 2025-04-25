Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента

Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи.
Бизнес+ класс, максимально приближенный к премиум-сегменту — единственное отличие от премиума лишь в высоте потолков. В остальном — это уровень, комфорт и эстетика элитного жилья.
Только 80 квартир — приватность, которая ощущается во всем: от патио с водопадом до собственной кинозоны и огороженного каменным забором периметра.
Инфраструктура:
Внутри: патио-зона с водопадом, барбекю и летняя кухня, дизайнерский сад с качелями и скамейками, детская площадка из натуральных европейских материалов, зона для настольного тенниса, собственный кинозал на -1 этаже
Снаружи: метро, школы, сады, учебные центры, кафе, рестораны — всё в пешей доступности
Характеристики:
16 этажей
Квартиры: от 2-комнатных 55 м² до двухуровневых 6-комнатных пентхаусов до 226 м²
Отделка — предчистовая
Подземный паркинг
Закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением 24/7 и регулярными обходами
Срок сдачи:
30 мая 2026 года
Застройщик — BI Group, международная компания с репутацией надёжного девелопера премиального уровня.