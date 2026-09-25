  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Xorazm viloyati
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Xorazm viloyati, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Urgench
5
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Kvartira binosi ЖК Mutavalli City
Navruz, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью без…
Quruvchi
MUTAVALLI CITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MUTAVALLI CITY
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК " Чашма "
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете офор…
Quruvchi
MyHouse
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК ASIA GRAND
Kvartira binosi ЖК ASIA GRAND
Kvartira binosi ЖК ASIA GRAND
Kvartira binosi ЖК ASIA GRAND
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ASIA GRAND turar-joy majmuasi   “ASIA GRAND” turar-joy majmuasi loyihasi   Majmua binolarining o'ziga xos tashqi ko'rinishi atrofdagi ko'rinishdan yaxshi farq qiladi. Kirishlarning ichki bezagi hech qanday tarzda materiallarning sifati va dizaynning go'zalligidan kam emas. Arxitektorlar …
Quruvchi
"ASIA GRAND TEHNOLOGY SERVIS"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"ASIA GRAND TEHNOLOGY SERVIS"
Aloqa tillari
English, Русский
BPNBPN
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Шошилинч"
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободны…
Quruvchi
MyHouse
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Надмес"
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечт…
Quruvchi
MyHouse
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
Xaritada