аша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.

Отлично подходит как для жизни, так и под инвестиции



В наличии квартиры:

1-комнатные — от 38,83 м2 до 55,07 м2

2-комнатные — от 66,61 м2 до 72,43 м2

3-комнатные — от 97,31 м2 до 108 м2

4-комнатные — от 127,22 м2 до 129,31 м2



Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность в деталях — сочетание эстетики и функциональности в каждом элементе.



— комфортные и уютные квартиры бизнес-класса;

— закрытый и безопасный двор, охрана и видеонаблюдение 24/7;

— декоративные элементы в национальном стиле;

— лаконичность в элементах и функционализм;

— алюминиевые витражные окна;

— кирпичные межквартирные стены, наружные и межкомнатные — из газоблока;

— игровые площадки с безопасным покрытием, двор без машин, дорожка для мам с колясками;

— тихие зоны отдыха, workout зона, барбекю зона;

— уникальный и современный дизайн холлов, мягкие зоны ожидания;

— бесшумные лифты, электронные замки и IP-домофония;

— колясочные и кладовые комнаты для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и пр.;

— комната для просвцещения в доме, предназначенная только для жильцов;

— двухуровневый подземный паркинг для ваших и гостевых машин, зарядка для электроавтомобилей, отдельная велопарковка;



Имеетсся рассрочка и ипотека.



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Мы — RED — эксперты по недвижимости.

Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.

Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.



Продаём только то, что купили бы сами.

Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.



Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.

Сэкономим ваше время и силы.



Адрес нашего офиса:

ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет

Ориентир: GRAND MIR HOTEL



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Позвоните по номеру —

наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

