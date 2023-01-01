аша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.
Отлично подходит как для жизни, так и под инвестиции
В наличии квартиры:
1-комнатные — от 38,83 м2 до 55,07 м2
2-комнатные — от 66,61 м2 до 72,43 м2
3-комнатные — от 97,31 м2 до 108 м2
4-комнатные — от 127,22 м2 до 129,31 м2
Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность в деталях — сочетание эстетики и функциональности в каждом элементе.
— комфортные и уютные квартиры бизнес-класса;
— закрытый и безопасный двор, охрана и видеонаблюдение 24/7;
— декоративные элементы в национальном стиле;
— лаконичность в элементах и функционализм;
— алюминиевые витражные окна;
— кирпичные межквартирные стены, наружные и межкомнатные — из газоблока;
— игровые площадки с безопасным покрытием, двор без машин, дорожка для мам с колясками;
— тихие зоны отдыха, workout зона, барбекю зона;
— уникальный и современный дизайн холлов, мягкие зоны ожидания;
— бесшумные лифты, электронные замки и IP-домофония;
— колясочные и кладовые комнаты для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и пр.;
— комната для просвцещения в доме, предназначенная только для жильцов;
— двухуровневый подземный паркинг для ваших и гостевых машин, зарядка для электроавтомобилей, отдельная велопарковка;
Имеетсся рассрочка и ипотека.
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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.
Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.
Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.
Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL
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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
|Детский сад
|700 m
|Школа
|1 000 m
|Магазин
|700 m