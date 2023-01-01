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JOMIY

Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
11
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

аша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.
Отлично подходит как для жизни, так и под инвестиции

В наличии квартиры:
1-комнатные — от 38,83 м2 до 55,07 м2
2-комнатные — от 66,61 м2 до 72,43 м2
3-комнатные — от 97,31 м2 до 108 м2
4-комнатные — от 127,22 м2 до 129,31 м2

Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность в деталях — сочетание эстетики и функциональности в каждом элементе.

— комфортные и уютные квартиры бизнес-класса;
— закрытый и безопасный двор, охрана и видеонаблюдение 24/7;
— декоративные элементы в национальном стиле;
— лаконичность в элементах и функционализм;
— алюминиевые витражные окна;
— кирпичные межквартирные стены, наружные и межкомнатные — из газоблока;
— игровые площадки с безопасным покрытием, двор без машин, дорожка для мам с колясками;
— тихие зоны отдыха, workout зона, барбекю зона;
— уникальный и современный дизайн холлов, мягкие зоны ожидания;
— бесшумные лифты, электронные замки и IP-домофония;
— колясочные и кладовые комнаты для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и пр.;
— комната для просвцещения в доме, предназначенная только для жильцов;
— двухуровневый подземный паркинг для ваших и гостевых машин, зарядка для электроавтомобилей, отдельная велопарковка;

Имеетсся рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
 

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
12
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Детский сад 700 m
Школа 1 000 m
Магазин 700 m

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