Turar-joy majmuasi ЖК "Ofiyat"

Ofiyat Residence — это жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта и качество жизни. Здесь удачно сочетаются роскошь и уют, атмосфера спокойствия и благополучия.
Ofiyat Residence — идеальное место для тех, кто стремится к исключительному стилю жизни в гармонии с собой и окружающим миром.
0,90 Га Площадь
17 Этажность
430 Количество квартир
Детские площадки
Детские площадки предоставляют детям уникальную возможность весело и активно проводить время в безопасной и контролируемой среде. Родители могут быть спокойны за безопасность своих малышей, для которых двор станет не только местом игр, но и центром социального взаимодействия
Дворовое пространство
Продуманное дворовое пространство располагает к тому, чтобы проводить больше времени в компании соседей и друзей. Здесь вы найдёте зоны для общения и активного отдыха, спроектированные таким образом, чтобы создать идеальные условия для соседского взаимодействия и разнообразных развлечений.
Подземный паркинг
Спроектированный на 200 мест, подземный паркинг эффективно использует пространство и снижает воздействие на окружающую среду. Он оборудован системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматические шлагбаумы, что гарантирует защиту транспорта и его владельцев.
Наполнение квартир
В каждой квартире жилого комплекса Ofiyat предусмотрен готовый White box, который включает в себя ряд комплектаций, как:
Инфраструктура
Пешком
5 минут Ипотека Банк
5 минут Мечеть Ислом Ота
10 минут Детский сад №345
12 минут Рисовый базар
На автомобиле
7 минут Музыкальная школа №17
7 минут Метро Ташкент
8 минут Северный вокзал
15 минут Парк Ашхабад