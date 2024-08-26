Turar-joy majmuasi ЖК "Ofiyat"

430 Количество квартир



Детские площадки

Детские площадки предоставляют детям уникальную возможность весело и активно проводить время в безопасной и контролируемой среде. Родители могут быть спокойны за безопасность своих малышей, для которых двор станет не только местом игр, но и центром социального взаимодействия



Дворовое пространство

Продуманное дворовое пространство располагает к тому, чтобы проводить больше времени в компании соседей и друзей. Здесь вы найдёте зоны для общения и активного отдыха, спроектированные таким образом, чтобы создать идеальные условия для соседского взаимодействия и разнообразных развлечений.



Подземный паркинг

Спроектированный на 200 мест, подземный паркинг эффективно использует пространство и снижает воздействие на окружающую среду. Он оборудован системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматические шлагбаумы, что гарантирует защиту транспорта и его владельцев.



Наполнение квартир

В каждой квартире жилого комплекса Ofiyat предусмотрен готовый White box, который включает в себя ряд комплектаций, как: