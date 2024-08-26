  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi ЖК "Ofiyat"

Turar-joy majmuasi ЖК "Ofiyat"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
20
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25188
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Tuman Mirobod

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    17

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Kompleks haqida

Ofiyat Residence — это жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта и качество жизни. Здесь удачно сочетаются роскошь и уют, атмосфера спокойствия и благополучия.

Ofiyat Residence — идеальное место для тех, кто стремится к исключительному стилю жизни в гармонии с собой и окружающим миром.

  • 0,90 Га Площадь

  • 17 Этажность

  • 430 Количество квартир
     

    Детские площадки

    Детские площадки предоставляют детям уникальную возможность весело и активно проводить время в безопасной и контролируемой среде. Родители могут быть спокойны за безопасность своих малышей, для которых двор станет не только местом игр, но и центром социального взаимодействия
     

    Дворовое пространство

    Продуманное дворовое пространство располагает к тому, чтобы проводить больше времени в компании соседей и друзей. Здесь вы найдёте зоны для общения и активного отдыха, спроектированные таким образом, чтобы создать идеальные условия для соседского взаимодействия и разнообразных развлечений.
     

    Подземный паркинг

    Спроектированный на 200 мест, подземный паркинг эффективно использует пространство и снижает воздействие на окружающую среду. Он оборудован системами безопасности, включая видеонаблюдение и автоматические шлагбаумы, что гарантирует защиту транспорта и его владельцев.
     

    Наполнение квартир

    В каждой квартире жилого комплекса Ofiyat предусмотрен готовый White box, который включает в себя ряд комплектаций, как:

  • Предчистовая штукатурка стен
  • Стяжка пола
  • Разводка электричества
  • Разводка сантехнических труб
  • Разводка теплого пола с подключением к двухконтурному котлу в четырех зонах: прихожая, санузел, кухня, под окнами
  • Двухконтурный котел
  • Радиаторы отопления
  • Алюминиевые панорамные окна
  • Входная умная железная дверь
  • Оптика для интернета

    Инфраструктура

    Пешком

  • 5 минут Ипотека Банк

  • 5 минут Мечеть Ислом Ота

  • 10 минут Детский сад №345

  • 12 минут Рисовый базар

  • На автомобиле

  • 7 минут Музыкальная школа №17

  • 7 минут Метро Ташкент

  • 8 минут Северный вокзал

  • 15 минут Парк Ашхабад

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi Конечка
Juvozqog oz, O‘zbekiston
dan
$218,03M
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$627,36M
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$450,32M
Turar-joy choragi Qadriyat
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$14,55M
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$8,31M
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi ЖК "Ofiyat"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Kvartira binosi ЖК Yangi Hayot
Andijan, O‘zbekiston
dan
$9,33M
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Yangi hayot turar-joy majmuasi Uy-joy majmuasi haqida  Yangi hayot turar-joy majmuasi Andijon shahrining markazi va uy-joy sotib olish uchun ideal joy.  Reverem House, qadriyatlarga ega kompaniya o'zining potentsial mijozlarini xursand qilish uchun ajoyib innovatsiyalarni joriy qilmoqchi. …
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
REVEREM HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Samarqand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных п…
Quruvchi
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$308,60M
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Almaz Tower Almaz Tower - bu noodatiy va yorqin bino jabhasiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u berilgan. J.K. konfor klassi 1000 …
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Ўзбекистонда қандай қилиб ипотекага уй-жой харид қилиш мумкин?
26.08.2024
Ўзбекистонда қандай қилиб ипотекага уй-жой харид қилиш мумкин?
Ўзбекистонда хонадон сотиб олишда нималарга эътибор бериш керак?
23.08.2024
Ўзбекистонда хонадон сотиб олишда нималарга эътибор бериш керак?
Ўзбекистонда яшаш учун рухсатнома (ЯУР)ни қандай олиш мумкин?
22.08.2024
Ўзбекистонда яшаш учун рухсатнома (ЯУР)ни қандай олиш мумкин?
Тошкентнинг сайёҳларбоп тумани қайси?
20.08.2024
Тошкентнинг сайёҳларбоп тумани қайси?
Barcha nashrlarni ko'rsatish