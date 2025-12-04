  1. Realting.uz
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Khasanboy, Oʻzbekiston
dan
$666
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Xasanboy turar-joy majmuasi haqida Bizning navbatdagi va noyob loyihamiz, Yuqori Hasanboy ko'chasida joylashgan. O'zining hashamatli va ajoyib ko'rinishi bilan u zamonaviylik va qulaylikni ifodalaydi. 16 qavatli bino, va hududning ochiq teraslari ajoyib dam olish uchun ajoyib muhit yarat…
Quruvchi
Luxe Construction Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Luxe Construction Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi OBOD
Turar-joy majmuasi OBOD
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$579
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Munisal uy "OBOD" turar-joy majmuasi ko'p qavatli, ko'p xonadonli turar-joy binosining yuqori sifatli, xavfsiz, shinam binolaridan biri. Butun turar-joy majmuasi boʻylab 24 soatlik qoʻriqlash va videokuzatuv bilan.  Shahar shovqinidan uzoqda, sokin joyda. Sizning ixtiyoringizda er osti va y…
Quruvchi
Munisal House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Munisal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Turar-joy majmuasi Nur Baraka
Mevazar, Oʻzbekiston
dan
$484
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Shahardan 10 daqiqalik masofada, ekologik toza hududda barpo etilayotgan “Nur Baraka” eko-kvartal! Ehtiyojlaringizga mos ravishda yaratilgan yangi kvartiralar qatori bilan arzon narxlarda zamonaviy hayotning yangi darajasini kashf eting. Nur Baraka — tabiat bilan uyg'unlikda yaratilgan eko-k…
Quruvchi
NUR BARAKA
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
NUR BARAKA
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$700
Topshirish muddati 2025
“Fayz” - bu sizning ajoyib hayotingiz uchun mos bo'lgan konfor – sinfidagi turar-joy majmuasi. Majmua loyihasi 23 000 m² maydonni o'z ichiga oladi. Qurilgan ettita uy monolit turga ega. Bu hudud shovqinsiz va tinch joyni xohlaydiganlar uchun ideal. Bino gaz blokidan qurilgani tufayli qor va …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Turar-joy majmuasi SALOM NURAFSHON CITY
Kirov, Oʻzbekiston
dan
$349
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Salom Nurafshon turar-joy majmuasi barchaga yillik dastur asosida foizsiz kvartira sotib olish imkoniyatini taqdim etadi Boshlangʻich toʻlov umumiy summaning 50% ni tashkil etadi  18 oyga foizsiz boʻlib toʻlash rejasi  Shuningdek, uch xonali kvartiralar uchun noyob uch bosqichli to'lo…
Quruvchi
SALOM NURAFSHON ART CITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
SALOM NURAFSHON ART CITY
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Parvoz
Turar-joy majmuasi Parvoz
Shurabazar, Oʻzbekiston
dan
$599
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Dasturchidan ajoyib taklif. Parvoz turar-joy majmuasi - To'lov muddati: 36 oy - 1 m2 7 400 000 so'mdan 100% to'lov bilan Kvartira maydoni: 1 xona - 28m2, 35m2, 36m2, 43m2, 45m2 2 xonali - 45m2, 54m2, 55m2 3 xonali-69m2  Afzalliklar: * Ekologik zona; &bul; Xavfsiz o'yin maydoni…
Quruvchi
ООО PARVOZ
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ООО PARVOZ
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Turar-joy majmuasi ЖК «TURKISTON»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$653
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
LCD « Turkiya » — - bu katta va kichik kvartiralarning keng tanlovi bilan jozibali narxlarda bazalt fasadli yuqori texnologiyali zamonaviy turar-joy majmuasi! Turar-joy majmuasi 16 qavatli uyni o'z ichiga oladi, 8 ta kirish joyi bor, ularning har biri ikkita jim liftli keng zinapoyaga ega…
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "MEHNAT" 
Damaryk, Oʻzbekiston
dan
$600
?Жилой комплекс "MEHNAT"  ? 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! ? цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² ?‍♂️ Успевайт…
Quruvchi
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Turar-joy majmuasi ЖК SUNRISE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$693
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Sun Arizis - bu keng xonadonlarning katta tanlovi bilan jozibali narxlarda zamonaviy turar-joy majmuasi! o'n olti-hikoya ikki tomonlama uy. Har bir kirish joyida ikki sokin lift bilan keng mustahkam zinapoya bor. Har bir kvartirada o'rnatish amalga oshiriladi: - Kirish eshigi - Plast…
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
COMFORT INVEST HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Kvartira binosi ЖК TS LUXURY
Azatchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
TS LUXURY   TS LUXURY  - TRUST-SMART DEVELOPMENT kompaniyasining Chirchiq shahrida joylashgan turar-joy majmuasi. Binolarning jabhasi ventilyatsiya tizimi bilan jihozlangan, shuningdek, ichidagi iqlimni nazorat qilish uchun markaziy konditsioner tizimi ham mavjud.   Uy-joy majmuasi aholi…
Quruvchi
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Turar-joy majmuasi Nurafshon Palace
Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$566
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Turarjoy majmuasi "Nurafshon saroyi " katta va kichik oilalar uchun mos maftunkor kvartiralar taklif etadi. Loyiha asoschilari ko‘p qavatli uylarni zilzilalarga chidamli qilish uchun sifatli qurilish materiallaridan foydalandi va binolar davlat standartlari asosida qurildi. Majmua loyihasi u…
Quruvchi
NURAFSHON PALACE-2020
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
NURAFSHON PALACE-2020
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Nur"
Qibray district, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Новостройка Ташкента – Nur Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зон…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Azatchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 8
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт о…
Quruvchi
BEK BUSINESS CENTRE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
BEK BUSINESS CENTRE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Turar-joy majmuasi Chinara Park
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Maydoni 50 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Chirchiq shahrining eng baland nuqtasida joylashgan va 160 gektar yashil maydon bilan o'ralgan «Chinara Park» turar-joy majmuasiga xush kelibsiz! Chinara Park — 22 blok va 1342 xonadondan iborat zamonaviy qishloq. Loyiha hududida siz va oilangiz uchun qulay va baxtli hayot kechirish uc…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
50.3
500
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "Assalom Yangi yo'l"
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$522
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в…
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Keles»
Keles, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
“Yangi Keles” turar-joy majmuasida 66,4 m² bo'lgan ikki xonali kvartiralar sotiladi. Kvartiralar quyidagilardan iborat: yashash xonasi, oshxona, yotoqxona, koridor, hammom va balkon. Keling, qimmatli maslahatlarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz! Hoziroq uy sotib olishga shoshiling! Qurilis…
Quruvchi
Genus Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Yangiiul, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка…
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК ELEGANT HOUSE
Kvartira binosi ЖК ELEGANT HOUSE
Kvartira binosi ЖК ELEGANT HOUSE
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную расср…
Quruvchi
ELEGAND GOLD STROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ELEGAND GOLD STROY
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
CHIRCHIQ GARDEN turar-joy majmuasi  yaqin qo'shnilarni birlashtirgan joy. Kompleksda xavfsizlik ham o'ylangan — yopiq hovli, qo'riqlash, avtomatik eshiklar, har bir kirishda domofon, xavfsiz avtoturargoh. Ishlab chiquvchi boʻlib-boʻlib sotib olinadigan 2 va 3 xonali kvartiralarni taqdim et…
Quruvchi
AZIMUT-MIG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
AZIMUT-MIG
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,469
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Kvartira qurilishi tugallanayotgan “Navro'z” turar-joy majmuasini ipoteka kreditiga sotib olish mumkin.
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК"CHINARA PARK"
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Kvartira binosi ЖК“CHINARA PARK”
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительс…
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Turar-joy majmuasi Davr Residence
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$892
Topshirish muddati 2025
“Davr Residence” qulay infratuzilmaga ega elita turar-joy majmuasidir. Mamlakatimizda ko‘p qavatli uylar soni kundan-kunga ortib bormoqda va shunga mos ravishda ularga talab ham yuqori. Agar siz zamonaviy, bardoshli, chiroyli va eng muhimi, xavfsiz uydan kvartira izlayotgan bo‘lsangiz, sizga…
Quruvchi
Binar group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Turar-joy choragi Baxt
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$606
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 8
Uzun uylar LCD « Baxt » da arzon narxlarda to'liq ta'mirlangan kvartiralarni taklif etadi. Yangiyol shahrida, rivojlangan infratuzilmada joylashgan, to'liq ta'mirlangan kvartiraning 1 kvadrat metrining narxi 7550 ming so'mdan boshlanadi. Kvartiralarda quyidagi imkoniyatlar mavjud:  1 …
Quruvchi
TALL HAUSES
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
TALL HAUSES
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Parkent Garden"
Qibray district, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 8
Parkent bog'i " Majmua kelajakdagi aholisi uchun bir qator qulayliklar. Turar joylash majmuasining asosiy afzalliklaridan biri bu qulay joylashuv va rivojlangan infratuzilma. bu mavsum va ob-havodan qat'i nazar, bolalarni o'qish uchun qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Qulay va zamonaviy lift…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Chirchik, Oʻzbekiston
dan
$685
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Yangi O’;zbekiston turar-joy majmuasi - Chirchiq shahrida joylashgan 9 qavatli g’ishtdan qurilgan ko’p funksiyali bino. 39 dan 78 kvadrat metrgacha bo'lgan yangi kvartiralar. m tayyor ta'mirlar bilan sotuvga chiqariladi. Har bir xonadonda bo‘limlar o‘rnatiladi.  Uy-joy majmuasi butunlay xav…
Quruvchi
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi Yoshlik City
Kvartira binosi Yoshlik City
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркинг…
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Barcha qulayliklar bir joyda — Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida ⠀ Zo'r infratuzilma va qulay xonadonlar, zamonaviy maktab va bolalar bog'chalari, bozor va Abu Saxiy masjidi — bularning barchasi endi sizga yaqin joylashgan bitta manzilda, Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida joylashgan.…
Quruvchi
Genus Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Alandalus"
Akbarak, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Toshkentning yangi binosi - Alanbiyus Bu yuqori sifatli hayotni qadrlaydigan va shahar shovqin va ekologiyadan charchagan yangi turar-joy majmuasi. Binoning engil jabhasi ko'zni o'ziga tortadi. U Rivojlanayotgan Yashnobod tumanida joylashgan. qulay konfor sinfining g'isht to'plami bitta …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi 5 Avenue
Turar-joy choragi 5 Avenue
Turar-joy choragi 5 Avenue
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$20,598
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
5 Avenue - Yangiyo‘l shahrida joylashgan to‘qqiz qavatli zamonaviy turar-joy majmuasi 96 oilaga mo‘ljallangan. Butun turar-joy majmuasining o‘ziga xosligi shundaki, u “Shahar ichidagi shahar” konsepsiyasi bilan keng ko‘lamli loyihaning boshlanishi bo‘ladi. - bu erda har bir rezident o'zini …
Quruvchi
INNO HOMES
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
INNO HOMES
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Alandalus
Turar-joy majmuasi ЖК Alandalus
Turar-joy majmuasi ЖК Alandalus
Akbarak, Oʻzbekiston
dan
$581
Alandalus turar-joy majmuasi - klassdagi qulaylik! Manzil: Yashnobod tumani, Akbarak Narxi 8 100 000 so'm m² Dastlabki to'lov va chegirmalar: 30% - 400 000 so'm 50% - 700 000 so'm 100%  - 1 000 000 so'm Kvartira maydoni: 1 xona - 37 m² 2 xonali - 53-74 m² 3 xonali - 70-94 m² 4 xonali - 90…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Davr Residence"
Eshanguzar, Oʻzbekiston
dan
$30,458
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 114
Quruvchi
Binar Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Binar Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
У'з уйларингизни  битишини ку'риш завкли холат? DREAM HOUSE ? Курилиш жараёни  17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ ? ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси ? Тел:? Сотув жараёни давом этади
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Angren, Oʻzbekiston
dan
$485
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как вы…
Quruvchi
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "Сабзавот"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$19,704
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–66 m²
53 ko'chmas mulk ob'ektlari 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмеща…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.8 – 44.1
19,357 – 29,640
Apartment 2 xonalar
48.5 – 65.6
28,522 – 44,090
Quruvchi
Сабзавот
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi My House Company
Kvartira binosi My House Company
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 4
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме…
Quruvchi
My House Company
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsat
Quruvchi
My House Company
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Turar-joy majmuasi ТАНГ САРОЙ
Kirov, Oʻzbekiston
dan
$576
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
Loyiha haqida Majmua do‘kon, sport zali va kafega ega rivojlangan infratuzilmaga ega. Keng xonadonlar, shinam hovli va qulay, sokin hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalar Shaharning ekologik toza hududida joylashgan, TANG SAROYga atigi 40 daqiqada yetib borish imkoniyati mavjud oilaviy h…
Quruvchi
ТАНГ САРОЙ
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ТАНГ САРОЙ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turar-joy majmuasi ЖК TURKISTON PLAZA
Turkistan, Oʻzbekiston
dan
$444
“TURKISTON PLAZA” turar-joy majmuamizda Sotish davom etmoqda. Boshlang'ich to'lov 30% dan va foizsiz 2 yilga bo'lib to'lash. Boshlang'ich badal - 30% To'lov muddati - 24 oy 1 m2 narxi: 5 500 000 so'm                                         ; 7 000 000 so'm 100% to'lov bilan - 10% chegirma …
Quruvchi
TURKISTON PLAZA
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
TURKISTON PLAZA
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по дост…
Quruvchi
BEKOBOD DREAM HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
BEKOBOD DREAM HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Akcha, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
REAL LION HOUSES turar-joy majmuasi Comfort sinfidagi yangi turar-joy majmuasidir. Poydevori mustahkam besh qavatli binolar ilg‘or texnologiyalar va sifatli materiallardan foydalangan holda qad rostladi.   Majmuamiz hududida oilangizning kichik bolalari uchun maxsus o‘yin maydonchalari mavju…
Quruvchi
REAL LION HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
REAL LION HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Xaritada