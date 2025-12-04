  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Samarqand
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Samarqandda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Samarqand
4
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖД
Kvartira binosi ЖД
Kvartira binosi ЖД
Kvartira binosi ЖД
Kvartira binosi ЖД"HOUSE"
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
ZHD"UY"   Zamonaviy landshaft dizayni va boy yashil hudud - bularning barchasi ZHD "HOUSE" Comfort Construction kompaniyasidan!   Avtomobil egalari uchun yer osti va yer usti avtoturargohlari mavjud   Temir yo'l turar-joy majmuasida "HOUSE" farovon hayot uchun kerak bo'lgan hamma narsa…
Quruvchi
KOMFORT KONSTRAKSHN
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
KOMFORT KONSTRAKSHN
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Та…
Quruvchi
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Kvartira binosi ЖК IKROM STROY INVEST
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК IKROM STROY INVEST Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры…
Quruvchi
IKROM STROY INVEST
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
IKROM STROY INVEST
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены…
Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
VOSTOCHNIY ELEMENT
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК SARTEPO. Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места…
Quruvchi
OLAM STROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OLAM STROY
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Kvartira binosi ЖК XAVAS
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Samarqanddagi «ELIT ECO CITY» tomonidan ishlab chiqilgan «XAVAS» turar-joy majmuasiga xush kelibsiz. Sizning ehtiyojlaringizga mos ravishda ishlab chiqilgan va arzon narxlarda mavjud bo'lgan yangi kvartiralar va uylarimiz qatori bilan zamonaviy hayot dunyosini kashf eting. 9 qavatli ko'tari…
Quruvchi
ELIT ECO СITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ELIT ECO СITY
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Samarqandning qoq markazida zamonaviy va arzon uy-joylarni taklif etuvchi nufuzli turar-joy majmuasi Samarqand bog‘i prospektiga xush kelibsiz. Nafis dizayn va o'ylangan qulayliklarga ega ushbu turar-joy majmuasi zamonaviy hayotning timsolidir. 10 qavatli Samarqand Park Avenue majmuasi har q…
Quruvchi
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК New Avenue
Kvartira binosi ЖК New Avenue
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
New Avenue – - bu Narpayskaya ko'chasida joylashgan yangi biznes-sinf turar-joy majmuasi bo'lib, uning devorlari ichida siz har kuni 100% yashash uchun energiya va kuchni to'ldirishingiz mumkin%. Bu yerda tarixiy Samarqand zamonaviylik bilan uchrashadi. New Avenue» — - Samarqanddagi yangi bi…
Quruvchi
NEW AVENUE SAMARKAND
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NEW AVENUE SAMARKAND
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "ЖД БУЛЬВАР"
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не ну…
Quruvchi
KOMFORT KONSTRAKSHN
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
KOMFORT KONSTRAKSHN
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных п…
Quruvchi
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Kvartira binosi ЖК «Golden City»
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Ки…
Quruvchi
ООО « MAROQAND STROY »
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО « MAROQAND STROY »
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Kvartira binosi ЖК «Atlas Group»
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум…
Quruvchi
Atlas Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Atlas Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Морокко
Kvartira binosi ЖК Морокко
Kvartira binosi ЖК Морокко
Kvartira binosi ЖК Морокко
Kvartira binosi ЖК Морокко
Kvartira binosi ЖК Морокко
Kvartira binosi ЖК Морокко
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
6 900 000 kv.m dan sotiladigan elita binodagi yangi binolar Massivning kengliklariga qarshi  Qavatlar soni: 6-7 Dastlabki to'lov 20%dan boshlanadi  48 oyga bo'lib to'lash rejasi. Bino turi: g'isht. tartibi: alohida.  Yil  qurilish/etkazib berish: 2025  hammom: alohida.  kvartiralarning holat…
Quruvchi
Global Avenue
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Global Avenue
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК  “NUR”
Kvartira binosi ЖК  “NUR”
Kvartira binosi ЖК  “NUR”
Kvartira binosi ЖК  “NUR”
Kvartira binosi ЖК  “NUR”
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК  “NUR” от застройщика "OLAM STROY" Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно…
Quruvchi
OLAM STROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OLAM STROY
Aloqa tillari
Русский
Xaritada