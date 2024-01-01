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Milliy House

Toshkent, O‘zbekiston
dan
12,36M soʻm
;
5
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Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Добро пожаловать в уникальное жилищное пространство, созданное Ness Development — 5-этажный жилой дом "Milliy House", воплощающий национальный стиль, расположенный в зеленой части Мирзо-Улугбекского района.
Этот прекрасный комплекс находится в непосредственной близости от двух ведущих университетов, обещая не только удобство, но и интеллектуальную атмосферу. Соседство с новым парком "Yangi-O'zbekiston" придает этому месту уникальный характер, а вот и строящийся самый большой олимпийский городок в Республике делает его центром активной и здоровой жизни.
Ness Development стремится предложить разнообразие вариантов жилья. Квартиры с ремонтом и без ремонта доступны от застройщика, предоставляя возможность выбора в зависимости от ваших предпочтений. Современные системы безопасности и закрытая территория обеспечивают покой и комфорт вашему образу жизни.

Ощутите уют и тепло национального стиля, слившегося с современными удобствами. Milliy House — ваш дом, ваше пространство, ваш образ жизни.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
6
Kompleksdagi kvartiralar
kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
kvartiralar 2 xonalar
Maydoni, m² 47.2 – 53.8
Narxi m², UZS 14,83M
Kvartira narxi, UZS 699,14M – 797,15M
kvartiralar 4 xonalar
Maydoni, m² 89.4
Narxi m², UZS 14,83M
Kvartira narxi, UZS 1,33B
Kompleksdagi ko'chmas mulk
Turlari
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Ob'ektning qiymati, UZS
kvartiralar Boshqalar
Maydoni, m² 594.8
Narxi m², UZS 12,47M
Kvartira narxi, UZS 7,41B
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Аэропорт 500 m
Детский сад 800 m
Магазин 50 m
Остановка транспорта 500 m
Школа 1 200 m
Торговый центр 1 200 m
Метро 6 000 m

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Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК «FIDOKOR »
Kvartira binosi ЖК «FIDOKOR »
Khanabad, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
« FIDOKOR » ga xush kelibsiz - « FIDOKOR LCD » ajoyib turar-joy majmuasi, Toshkent shahrida zamonaviy hayot vohasini taklif etadi. Zamonaviy hayotda yangi bo'limni oching, bizning yangi xonadonlarimiz va zamonaviy uylarimiz sizning ehtiyojlaringizga mos ravishda ishlab chiqilgan va arzon narxlarda sotiladi. « FIDOKOR » to'qqiz qavatli me'moriy ulug'vorlik nafislik va nafislik ramzi sifatida ko'tariladi. Biz yuqori sifatli kvartiralarni va uylarni taklif qilishdan g'ururlanamiz, ularning har biri uslub va funksionallikning mukammal kombinatsiyasini aks ettiradi. Xavfsizlik va qulaylik – bizning ustuvor vazifalarimiz. Yaqin atrofdagi ichki aloqa tizimi va ishonchli kuzatuv moslamalari har doim xavfsiz yashash muhiti va xotirjamlikni kafolatlaydi. Bizning zamonaviy videokuzatuv qurilmalarimiz xavfsizlik choralarini kuchaytiradi va siz va yaqinlaringiz uchun maksimal xavfsizlikni ta'minlaydi. Bolali oilalar "FIDOKOR" ni quvonch jannatiga aylantiradilar. Bizning yaxshi mo'ljallangan o'yin maydonchamiz va bolalar xonasi bolalaringizni o'ynash, o'rganish va rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Avtoturargoh maxsus avtoturargoh tufayli muammosiz amalga oshiriladi, buning yordamida siz har doim mashinangiz uchun xavfsiz joyga ega bo'lasiz va to'xtab turish noqulayligidan xavotirlanmaysiz. Sergeli tumanidagi eng yaxshi 2 va 3-xonali uylarni kashf eting. Toshkent markazida qulaylik nafislikka mos keladigan zamonaviy hayotning timsolini his eting. "FIDOKOR LCD" sifatida, sizning ishonchli qurilish sherigingiz, yangi uyingizning har bir tomonida ajoyib mahorat va tafsilotlarga e'tibor berishiga ishonch hosil qiling. Toshkentdagi yangi kvartirangiz yoki uyingiz uchun « FIDOKOR » -ni tanlang va hashamatli, qulay va zamonaviy hayot kechiring. « FIDOKOR » orzularingiz manzilini topishingiz mumkin bo'lgan joyga aylansin. Orzular ro'yobga chiqadigan « FIDOKOR » ga xush kelibsiz.
Quruvchi
CROWD DEVELOPMENT GROUP
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Quruvchi
CROWD DEVELOPMENT GROUP
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. ЖК "Akbar House"  ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.  Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
Quruvchi
Akbar House
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Quruvchi
Akbar House
Aloqa tillari
Русский