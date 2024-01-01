Добро пожаловать в уникальное жилищное пространство, созданное Ness Development — 5-этажный жилой дом "Milliy House", воплощающий национальный стиль, расположенный в зеленой части Мирзо-Улугбекского района.
Этот прекрасный комплекс находится в непосредственной близости от двух ведущих университетов, обещая не только удобство, но и интеллектуальную атмосферу. Соседство с новым парком "Yangi-O'zbekiston" придает этому месту уникальный характер, а вот и строящийся самый большой олимпийский городок в Республике делает его центром активной и здоровой жизни.
Ness Development стремится предложить разнообразие вариантов жилья. Квартиры с ремонтом и без ремонта доступны от застройщика, предоставляя возможность выбора в зависимости от ваших предпочтений. Современные системы безопасности и закрытая территория обеспечивают покой и комфорт вашему образу жизни.
Ощутите уют и тепло национального стиля, слившегося с современными удобствами. Milliy House — ваш дом, ваше пространство, ваш образ жизни.
|Аэропорт
|500 m
|Детский сад
|800 m
|Магазин
|50 m
|Остановка транспорта
|500 m
|Школа
|1 200 m
|Торговый центр
|1 200 m
|Метро
|6 000 m