Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
9
ID: 32996
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Ваша жизнь в главной роли — NRG YUNUSABAD.
Здесь каждый метр создавался с одной идеей: дать человеку пространство, в котором хочется жить сегодня, завтра и через много лет. Это проект, в котором величие архитектуры соединено с лаконичностью и комфортом городской среды.

NRG YUNUSABAD — это дом, который выбирают рациональные люди.
Здесь нет лишних слов и ненужных деталей — только продуманные решения. Малоквартирный формат обеспечивает тишину и приватность, а грамотная организация пространства делает каждое утро чуть проще, а каждый вечер — спокойнее.

Локация — абсолютный козырь.
ЖК расположен в тихом, спокойном и по-настоящему зелёном месте. Но при этом — это активный, живой район столицы. Всё необходимое находится рядом: школы, сады, магазины, спортивные зоны, кафе, остановки и удобные развязки. Вы экономите время, которое можно посвятить себе и семье.

Архитектура с характером.
Авторский почерк в каждом фасаде, в каждом линий. Стиль выдержан, современен и не стареет — как хорошие решения. Дом смотрится статусно, но остаётся уютным.

Комфорт в деталях:
– малоквартирный дом для спокойной жизни;
– удобные транспортные решения;
– развитая инфраструктура вокруг;
– авторская архитектура;
– умная система заказа и обслуживания;
– качественное строительство от проверенного девелопера;
– многофункциональный двор, который работает для взрослых и детей.

Здесь пространство не подстраивает вас под себя — оно аккуратно подстраивается под вашу жизнь.
NRG YUNUSABAD — городской дом, который вы выбираете сердцем, а подтверждаете разумом.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Yopish
