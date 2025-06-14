Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента

Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек притяжения на карте столицы.

Проект состоит из 11 жилых блоков, реализуемых в 3 очереди, и включает 776 квартир. Современная архитектура с узнаваемым силуэтом, теплые оттенки фасадов, вдохновленные цветами закатного неба Ташкента, и высокое качество отделки фасадов подчеркивают статус комплекса и создают ощущение уюта и эстетической целостности.

Внутреннее пространство тщательно продумано и ориентировано на комфорт проживания:

отдельные фитнес-зоны для мужчин и женщин

закрытая и открытая детские игровые зоны

лаунж-пространства для отдыха

музыкальная комната и игровая зона для взрослых

event-пространство для проведения мероприятий

химчистка, автомойка, пекарня, колясочная

подземный паркинг с видеонаблюдением и зарядными станциями для электромобилей

Особое внимание уделено лобби: просторные помещения с витражными окнами, мягкое освещение, бесступенчатый доступ ко двору и постаматы для удобного получения заказов. Все детали соответствуют концепции комфортной и безбарьерной городской среды.

Характеристики комплекса:

11 блоков, 776 квартир

площадь проекта — более 30 000 м²

сдача поэтапно, первая очередь — в скором времени

квартиры с предчистовой отделкой

охраняемая закрытая территория

Застройщик — Murad Buildings, компания с безупречной репутацией на рынке Ташкента, чьи проекты давно считаются эталоном качества и статусности жилой недвижимости.