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  3. Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента

Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63,210
dan
$1,540/m²
;
14
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 26281
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 700 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

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Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек притяжения на карте столицы.

Проект состоит из 11 жилых блоков, реализуемых в 3 очереди, и включает 776 квартир. Современная архитектура с узнаваемым силуэтом, теплые оттенки фасадов, вдохновленные цветами закатного неба Ташкента, и высокое качество отделки фасадов подчеркивают статус комплекса и создают ощущение уюта и эстетической целостности.

Внутреннее пространство тщательно продумано и ориентировано на комфорт проживания:

  • отдельные фитнес-зоны для мужчин и женщин

  • закрытая и открытая детские игровые зоны

  • лаунж-пространства для отдыха

  • музыкальная комната и игровая зона для взрослых

  • event-пространство для проведения мероприятий

  • химчистка, автомойка, пекарня, колясочная

  • подземный паркинг с видеонаблюдением и зарядными станциями для электромобилей

Особое внимание уделено лобби: просторные помещения с витражными окнами, мягкое освещение, бесступенчатый доступ ко двору и постаматы для удобного получения заказов. Все детали соответствуют концепции комфортной и безбарьерной городской среды.

Характеристики комплекса:

  • 11 блоков, 776 квартир

  • площадь проекта — более 30 000 м²

  • сдача поэтапно, первая очередь — в скором времени

  • квартиры с предчистовой отделкой

  • охраняемая закрытая территория

Застройщик — Murad Buildings, компания с безупречной репутацией на рынке Ташкента, чьи проекты давно считаются эталоном качества и статусности жилой недвижимости.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

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Agentlik
TENCORP
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Agentlik
TENCORP
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