  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Surxondaryo viloyati
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Surxondaryo viloyati, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

;
Denov District
2
Sariosiyo District
1
Denov
2
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Fresh house"
Sariosiyo District, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Fresh house», разработанный компанией «XOJIAKBAR-MEGA QURILISH» в Cурхандарьинской области.  О жилом комплексе  Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, чт…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Denov, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК KISLOROT HОUSE 
Kvartira binosi ЖК KISLOROT HОUSE 
Kvartira binosi ЖК KISLOROT HОUSE 
Kvartira binosi ЖК KISLOROT HОUSE 
Denov, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 11
ЖК KISLOROT HОUSE  Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау. . Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потре…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Xaritada