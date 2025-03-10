Turar-joy majmuasi Жк " BI San'at "

Жилой комплекс “SAN’AT” (в переводе с узбекского – “Искусство”) получил свое название не случайно. В этом названии заложена целая философия, стремящаяся соединить эстетику, функциональность и культурное наследие в одном пространстве. В каждом уголке жилого комплекса можно найти что-то, что вдохновляет и дарит эстетическое удовольствие. Прогуливаясь по живописным аллеям, жители и гости комплекса могут наслаждаться созерцанием прекрасного, впитывая культуру и искусство в повседневной жизни.

Безопасное и уютное дворовое пространство, оформленное с авторским ландшафтным дизайном, предлагает богатое озеленение, создающее атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете футбольное поле для активных игр, теннисный стол для веселого времяпрепровождения, а также комфортабельные беседки для отдыха. Барбекю зона позволит насладиться уютными вечерами с друзьями, а собственный ландшафтный ручей добавит природного шарма. Для детей предусмотрены площадки европейского производства, обеспечивающие безопасность и радость игр. Это идеальное место для семейных прогулок и активного досуга!