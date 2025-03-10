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Turar-joy majmuasi Жк " BI San'at "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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5
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Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25378
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Kompleks haqida

Жилой комплекс “SAN’AT” (в переводе с узбекского – “Искусство”) получил свое название не случайно. В этом названии заложена целая философия, стремящаяся соединить эстетику, функциональность и культурное наследие в одном пространстве. В каждом уголке жилого комплекса можно найти что-то, что вдохновляет и дарит эстетическое удовольствие. Прогуливаясь по живописным аллеям, жители и гости комплекса могут наслаждаться созерцанием прекрасного, впитывая культуру и искусство в повседневной жизни.
Безопасное и уютное дворовое пространство, оформленное с авторским ландшафтным дизайном, предлагает богатое озеленение, создающее атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете футбольное поле для активных игр, теннисный стол для веселого времяпрепровождения, а также комфортабельные беседки для отдыха. Барбекю зона позволит насладиться уютными вечерами с друзьями, а собственный ландшафтный ручей добавит природного шарма. Для детей предусмотрены площадки европейского производства, обеспечивающие безопасность и радость игр. Это идеальное место для семейных прогулок и активного досуга!

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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