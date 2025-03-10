Turar-joy majmuasi Жк "Harizma "

Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней.
Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства и отделки мест общего пользования.
СОЗДАЕМ НОВУЮ
ЭКО-СРЕДУ
Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы
полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе, с любимой книгой в руках
Конечно, вот исправленный текст с учетом орфографических и стилистических правок:
СОЗДАЕМ НОВУЮ ЭКО-СРЕДУ
Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
Новые стандарты озеленения и благоустройства:
Высаживаем новые деревья и кустарники.
Фруктовые сады.
Палисадники во дворах.
Системы естественного увлажнения воздуха — фонтаны и системы автополива.
Кормушки для птиц и домики для кошек.
ВНУТРЕННИЙ
ДВОР БЕЗ МАШИН
- Место для встречи с друзьями
- Тенистые беседки
- Детские площадки
- Зона work-out
В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые — заниматься различными видами спорта.
СКВОЗНЫЕ
ПОДЪЕЗДЫ
- Парковка для велосипедов
- Колясочные
- Зона ожидания
Harizma- бизнес класса
-Монолитный,заполнение газоблок.
-Общий наземный паркинг.
-Срок выхода кадастра 1 квартал 2025 г