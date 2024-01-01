  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. ЖК "MEHNAT" 

ЖК "MEHNAT" 

Kizgaldok, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
14
Arizani qoldiring
Qo'ng'iroq qiling
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

🌇Жилой комплекс "MEHNAT" 

🏢 9 -этажные, кирпичные дома 
с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию !

💵 цена от  - 600$ за 1м² 

⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой!

✅имеется и скидки при 100% оплате
Квартира с площадью от 38.5м² до 82м²

💁‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах!

Не имеется ипотека и субсидии
Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат).

👉Cавдо офиси геолокацияси

 (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"

Yangi bino joylashgan joy
Kizgaldok, O‘zbekiston
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Sabzavot, O‘zbekiston
dan
8,67M soʻm
Turar-joy majmuasi Zilan Residence
Toshkent, O‘zbekiston
dan
11,50M soʻm
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, O‘zbekiston
dan
424,83M soʻm
Turar-joy choragi ЖК Koh Ota
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi NEW PORT
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
ЖК "MEHNAT" 
Kizgaldok, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Buxoro, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
Quruvchi
SADAF HOUSE
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SADAF HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Nest one
Turar-joy majmuasi Nest one
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 51
Maydoni 33 m²
1 ob'ekt 1
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
Quruvchi
UPM
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
UPM
Aloqa tillari
English, Русский
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Fergana City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.  Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.  
Quruvchi
Fayz buildings
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский