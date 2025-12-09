  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon

Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
9 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 32985
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Metro
    Abdulla Qodirii (~ 900 m)
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 m)
  • Metro
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 m)
  • Metro
    Yunus Rajabiy (~ 500 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось развития Ташкента.

Это настоящий «город в городе» с масштабной территорией и множеством функциональных зон. Каждый метр комплекса продуман под разные сценарии жизни — работу, отдых, учёбу, спорт и семейные прогулки.

Разработка и развитие проекта «Новый Ташкент» велись совместно с международными специалистами из Великобритании, Турции, Китая и Сингапура. Масштаб будущего района впечатляет: территория в 20 000 гектаров позволит создать полноценный современный город, рассчитанный почти на миллион жителей. Здесь формируется среда, где траверсы широких дорог, парковые зоны и грамотная урбанистика рождают совершенно новый стандарт городской жизни.

Локация Maftun Makon выбрана стратегически: близость к ключевым районам столицы, комфортный воздух, отличная транспортная связность и доступ к большим зелёным территориям. Рядом расположен огромный парк, построенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева — пространство, где можно провести целый день. Песчаный пляж, зоны барбекю, детские площадки, воркаут-пространства, трассы для роллеров и скейтеров — всё для активной жизни и отдыха семьи.

Maftun Makon — это проект, который создаёт новую точку притяжения на карте Ташкента. Территория, где современная архитектура, обширная инфраструктура и грамотное городское планирование объединяются в единый живой городской организм. Здесь начинают жить по-новому.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Videoni ko'rib chiqish turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,121
Turar-joy majmuasi ЖК "Bodomzor "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,131
Kvartira binosi Ашхабад ЖК
Chardara, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,040
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$810
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Yakkasaroy viloyatidagi yangi bino – Royal House Bitta 10 qavatli binodan iborat yangi konfor sinfidagi turar-joy majmuasi. Poytaxtning markazida ajoyib joylashuvga ega. Qurilish maydoni 2000 kv. m. Kvartiralar qo'pol qoplamaga ega, shuning uchun kelajakdagi egalari bir vaqtning o'zida ham…
Quruvchi
OOO Royal House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO Royal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Turar-joy choragi ЖК L.C.G Hasanboy
Khasanboy, Oʻzbekiston
dan
$666
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Xasanboy turar-joy majmuasi haqida Bizning navbatdagi va noyob loyihamiz, Yuqori Hasanboy ko'chasida joylashgan. O'zining hashamatli va ajoyib ko'rinishi bilan u zamonaviylik va qulaylikni ifodalaydi. 16 qavatli bino, va hududning ochiq teraslari ajoyib dam olish uchun ajoyib muhit yarat…
Quruvchi
Luxe Construction Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Luxe Construction Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Карасарай"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
“Qorasaroy” turar-joy majmuasining tavsifi 1.“QARASAROY” turar-joy majmuasining nomi 2. “YAGIN SHARG TOSHKENT” MChJ quruvchi 3.Tuman-ALMZAR 4. Sinf LCD-Komfort 5. Qurilish texnologiyasi  Rama-transom, pol ichki shiftlari - Plitalar 6. Devor materiali - G'isht 7. 1 m2 uchun narx   7+ terrasa …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
09.12.2025
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
08.12.2025
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
07.12.2025
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
06.12.2025
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
05.12.2025
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
04.12.2025
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
03.12.2025
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
24.11.2025
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
Barcha nashrlarni ko'rsatish