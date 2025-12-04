  1. Realting.uz
Farg'onada, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Zumrad turar-joy majmuasi  LCD « Zumrad ” ning afzalliklaridan biri bu shahar markazida joylashganligi. Turar-joy kompleks parklari yaqinida, do'konlar, supermarketlar, kafelar, kasalxonalar, dorixonalar va boshqalar. Sizga tom ma'noda « kerak bo'lgan hamma narsa »!  « Zumrad » turar-joy m…
Quruvchi
POYTAXT MAVZESI
Quruvchi
POYTAXT MAVZESI
Aloqa tillari
Русский
Farg'ona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортно…
Quruvchi
Fayz buildings
Quruvchi
Fayz buildings
Aloqa tillari
Русский
Farg'ona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Farg'ona shahridagi takrorlanmas loyihalardan asoschisi D-Mir uyi qurilish kompaniyasi, Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar quvonch majmuasi bo'lib, uning har bir qa qavatida 5 ta xonadon mavjud. Avtomobilingiz ochun avtoturargoh Uzog'ing yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi turli savdo…
Quruvchi
D-MIR HOUSE
Quruvchi
D-MIR HOUSE
Aloqa tillari
Русский
