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Parvoz

Qibray district, O‘zbekiston
dan
7,40M soʻm
;
9
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Kompleks haqida

Dasturchidan ajoyib taklif. Parvoz turar-joy majmuasi

- To'lov muddati: 36 oy
- 1 m2 7 400 000 so'mdan 100% to'lov bilan

Kvartira maydoni:
1 xona - 28m2, 35m2, 36m2, 43m2, 45m2
2 xonali - 45m2, 54m2, 55m2
3 xonali-69m2

 Afzalliklar:
* Ekologik zona;
&bul; Xavfsiz o'yin maydoni;
* Yer osti va yer usti avtoturargohlari;

Manzil: Yunusobod tay yaqinida, mahalla reysi. U shahar hayotidagi qulaylikni, yetakchi arxitektura va muhandislik yechimlarini, hashamatli infratuzilmani ideal tarzda birlashtiradi
Bu yerda sizning hayotingiz qulay, yorqin va qiziqarli bo'ladi.
Majmua infratuzilmasi quyidagilardan iborat bo‘ladi: butik, kafe va restoran, sport zali, kurort, dorixona va stomatologiya.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
9
Yangi bino joylashgan joy
Qibray district, O‘zbekiston

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Parvoz
Qibray district, O‘zbekiston
dan
7,40M soʻm
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Angren, O‘zbekiston
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Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
396,86M soʻm
Maydoni 40–81 m²
84 ob'ekt 84
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Golden House
Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта. Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
Turar-joy majmuasi ЖК ИЗМИР
Turar-joy majmuasi ЖК ИЗМИР
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Izmir Art Story
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, Jarqo‘rg‘on ko‘chasida joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 12 qavatli bino. 12 blok. Jami xonadonlar soni: 1400. Fasad: suyuq travertin. Mulkni yetkazib berish: 2024 yil, 4-chorak 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Hozirda ob'ekt qazish bosqichida. 2 ta turk lifti (yuk va yoʻlovchi) boʻladi. Kvartira (quti) narxiga quyidagilar kiradi: Simlarni shiftga uloqtiring Hisoblagich o'rnatiladi. Kirish eshigi Windows Shift balandligi 3,2 m Ochiq maket. 41,6 kv.m. 75,8 kv.m gacha Kadraturalar mavjud: dan Infratuzilma: Bolalar maydonchasi Tasdiqlangan dasturchi, allaqachon 7-8 ta ob'ekt qurgan. Yer osti va yer usti avtoturargohi. Saytda 6-8 ta xonadon bor.