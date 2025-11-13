  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi Жк broklin

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,400
dan
$1,400/m²
;
2
ID: 32846
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026

Kompleks haqida

Премиум классдаги уй. Хар бир подъезда 2 та лифт, хоналар майдони катта, Бўз бозорни кўчасида жойлашган, метро яқин, объект қурувчи томонидан йил охирида топширилади, 16 қаватли уйнинг 4 қаватида жойлашган, шартнома бўйича умумий майдони 76,17 метр квадрат, сотишдан мақсад бошқа жойдан уй олиш, ҳар бир квадрат метри учун 1.400 АҚШ доллари сўраяпмиз, келишилади! Бино қуриб бўлинган, фақат фасад ва пардозлаш ишлари қолган. Қурувчи йилни охирига қадар объектни топширишга ваъда берган. Шартнома қурувчи, биз ва сотиб олувчи шахс ўртасида 3 томонлама тузилади. Нархини келишадиган жойи бор!

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
