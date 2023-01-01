_item_complex_h1_

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Navoiy, O‘zbekiston
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Kompleks haqida

Добро пожаловать в «
FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

Оплатите всего 30% от стоимости квартиры в комплексе «FAYZLI UYLAR» и получите предложение о беспроцентной рассрочке на покупку жилья.

FAYZLI UYLAR — выгодные условия покупки для вас!

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Talab bo'yicha narx
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Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Kvartira binosi ЖК SARTEPO.
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: OLAM STROY
ЖК SARTEPO. Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.  По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры. Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.    Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
Kvartira binosi ЖК 5 Avenue
Kvartira binosi ЖК 5 Avenue
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: INNO HOMES
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.