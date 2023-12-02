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FAYZLI HAYOT от FDG

Toshkent, O‘zbekiston
dan
484,96M soʻm
;
3
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Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
kvartiralar kvartiralar
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Бектимирский район

Ob'ektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolitik g'isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окружающей территории.

— уютные квартиры в жилом комплексе класса comfort;
— развитая инфраструктура вокруг жилого комплекса в шаговой доступности;
— большой выбор комфортабельных планировок;
— коммерческие помещения на территории жилого комплекса — кафе, магазины, салоны и др.;
— детские площадки, игровая зона, спортивная зона, зелёные насаждения;
— современные бесшумные лифты в каждом подъезде;
— большое количество солнечного света в квартирах благодаря продуманной проектировке;
— от пяти до восьми квартир на этаже;
— квартиры с выходом в собственный палисадник, лоджию или балкон;
— колясочные в каждом подъезде для хранения колясок, самокатов, велосипедов и т.п.;
— просторные парадные, дарящие атмосферу уюта.

В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 37,5 м2 до 73,5 м2
2-комнатные — от 48,8 м2 до 63,6 м2
3-комнатные — от 56,7 м2 до 78,8 м2
4-комнатные — от 77,6 м2 до 78,8 м2

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

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Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

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Nashr qilingan: 02/12/23
Yangilangan: 01/03/24
Kompleksdagi kvartiralar
kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 38.7 – 50.6
Narxi m², UZS 11,40M – 12,53M
Kvartira narxi, UZS 484,96M – 576,80M

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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dan
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1 ob'ekt 1
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
Quruvchi
UPM
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Quruvchi
UPM
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, где твоё сердце. Начните свою новую жизнь в теплоте и уюте, с помощью комфортабельной квартиры в уникальном жилом комплексе QORASUV PLAZA. Здесь вас будет ждать жизнь со всеми удобствами и в полной безопасности, что было достигнуто благодаря собственной бизнес-зоне и круглосуточной системе охраны, действующей на всей закрытой территории комплекса. А большой выбор квартир и планировочных решений помогут вам найти идеальную квартиру для себя и своей семьи.
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha