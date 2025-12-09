  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi BI Voha

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ID: 32987
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города

NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента.

Архитектура и планировки

• Корпуса по 5 этажей, малоэтажная комфортная застройка
• Площадь комплекса: I очередь — 1,2 га, II очередь — 1,4 га
• Квартиры от 55 до 153 м² с чистовой отделкой
• Высота потолков — 3,3 м
• Витражные окна REYNARS (Бельгия), фасад из натурального камня LimeStone (Турция)
• Межкомнатные стены — газоблок, межквартирные — кирпич
• Напольные конвекторы, электронные замки, IP-домофония

Инфраструктура и удобства

• Живописный канал Карасу с пирсом на территории
• Амфитеатр под открытым небом
• Современные детские площадки и безопасные зоны для прогулок
• Барбекю-зоны, тренажёрный зал, зелёные аллеи
• Видеонаблюдение и охрана 24/7
• Подземная и открытая парковка
• BI Club Card — бонусы и привилегии для жителей

Локация и всё рядом

• Парк Янги Узбекистон
• Школы: №112, Unikum Eduland
• Детские сады: №456, Happy Time
• Университеты: Akfa University, Team University
• Супермаркеты: Makro, Korzinka
• Поликлиника, торговые центры, кафе

NRG Voha — пространство, где стиль, комфорт и природа объединяются в одном. Каждый день здесь ощущается как праздник, а каждый квадратный метр продуман до мелочей, создавая атмосферу спокойствия и эстетического наслаждения.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
