Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR

Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней.



Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства и отделки мест общего пользования.

СОЗДАЕМ НОВУЮ

ЭКО-СРЕДУ



Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы

полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе, с любимой книгой в руках



Конечно, вот исправленный текст с учетом орфографических и стилистических правок:



СОЗДАЕМ НОВУЮ ЭКО-СРЕДУ



Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.



Новые стандарты озеленения и благоустройства:

Высаживаем новые деревья и кустарники.

Фруктовые сады.

Палисадники во дворах.

Системы естественного увлажнения воздуха — фонтаны и системы автополива.

Кормушки для птиц и домики для кошек.



ВНУТРЕННИЙ

ДВОР БЕЗ МАШИН



- Место для встречи с друзьями

- Тенистые беседки

- Детские площадки

- Зона work-out





В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые — заниматься различными видами спорта.



В качестве консультантов мы привлекаем специалистов из Ташкентского Ботанического сада. Совместно с ними мы создадим устойчивую и комфортную эко-среду для всех дворовых пространств нашего квартала.

СКВОЗНЫЕ

ПОДЪЕЗДЫ

- Парковка для велосипедов

- Колясочные

- Зона ожидания

Ассалом Боглар- комфорт+

Мирзо-Улугбеский район

В продаже 1 дом , 6 подъездов, 12 и 16 эт

-Сдается в пред чистовой отделке, с перегородками, двухконтурный котёл.

-Монолитный,заполнение газоблок.

-Общий наземный паркинг.

-Срок выхода кадастра 4 квартал 2025 г(декабрь)