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Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
13
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25284
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Kompleks haqida

Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней.

Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства и отделки мест общего пользования.
СОЗДАЕМ НОВУЮ
ЭКО-СРЕДУ

Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы
полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе, с любимой книгой в руках

Конечно, вот исправленный текст с учетом орфографических и стилистических правок:

СОЗДАЕМ НОВУЮ ЭКО-СРЕДУ

Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.

Новые стандарты озеленения и благоустройства:
Высаживаем новые деревья и кустарники.
Фруктовые сады.
Палисадники во дворах.
Системы естественного увлажнения воздуха — фонтаны и системы автополива.
Кормушки для птиц и домики для кошек.

ВНУТРЕННИЙ
ДВОР БЕЗ МАШИН

- Место для встречи с друзьями
- Тенистые беседки
- Детские площадки
- Зона work-out


В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые — заниматься различными видами спорта.

В качестве консультантов мы привлекаем специалистов из Ташкентского Ботанического сада. Совместно с ними мы создадим устойчивую и комфортную эко-среду для всех дворовых пространств нашего квартала.
СКВОЗНЫЕ
ПОДЪЕЗДЫ
- Парковка для велосипедов
- Колясочные
- Зона ожидания
Ассалом Боглар- комфорт+
Мирзо-Улугбеский район
В продаже 1 дом , 6 подъездов, 12 и 16 эт
-Сдается в пред чистовой отделке, с перегородками, двухконтурный котёл.
-Монолитный,заполнение газоблок.
-Общий наземный паркинг.
-Срок выхода кадастра 4 квартал 2025 г(декабрь)

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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