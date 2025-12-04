  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Buxoro
  4. Yangi binolarda kvartiralar

Buxoroda, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Kvartira binosi ЖК Sharq residence
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Sharq residence   Sharq residence квартиры премиум-класса. Лучший подарок для вашей семьи самые удобные и безопасные современные дома. Для тех, кто ценит качество Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса. Удобное расположение. Высок…
Quruvchi
Shakirov Developer Group
Quruvchi
Shakirov Developer Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Buxoro, Oʻzbekiston
dan
$34,430
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Maydoni 85–109 m²
5 ko'chmas mulk ob'ektlari 5
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 5…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
85.9
31,001
Apartment 2 xonalar
85.0 – 109.4
32,681 – 52,340
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод…
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 8
Жилой комплекс LOFT RESIDENCE Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити " В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью: Магазины с подвальным помещением- 42.26 / …
Quruvchi
MIROBI BUXORO
Quruvchi
MIROBI BUXORO
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, п…
Quruvchi
Akbar House
Quruvchi
Akbar House
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "ЦЕНТР"
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Biznes klassdagi yangi turar-joy majmuasi "CENTER" Buxoro markazida qurilgan.  JK CENTER turar-joy majmuasi from Great House quyidagi afzalliklarga ega: Turar-joy binolarining innovatsion arxitektura dizayni; Majmua hududidagi xususiy bolalar bog'chasi va do'konlar; Majmua rivojlangan infrat…
Quruvchi
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Quruvchi
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "EUROPA"
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 50 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жил…
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Kvartira binosi ЖК SADAF HOUSE
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой к…
Quruvchi
SADAF HOUSE
Quruvchi
SADAF HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi Конечка
Kvartira binosi Конечка
Kvartira binosi Конечка
Kvartira binosi Конечка
Buxoro, Oʻzbekiston
dan
$16,641
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 6
Maydoni 54–84 m²
16 ko'chmas mulk ob'ektlari 16
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонад…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
54.0 – 84.0
176,11M – 382,54M
Apartment 2 xonalar
84.0
28,228
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Kvartira binosi Шарк 2
Buxoro, Oʻzbekiston
dan
$29,921
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади. "Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда: Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин. Family Park савдо оф…
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квар…
Quruvchi
Shakirov Developer Group
Quruvchi
Shakirov Developer Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “New bukhara“ 
Kvartira binosi ЖК “New bukhara“ 
Kvartira binosi ЖК “New bukhara“ 
Kvartira binosi ЖК “New bukhara“ 
Kvartira binosi ЖК “New bukhara“ 
Kvartira binosi ЖК “New bukhara“ 
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность т…
Quruvchi
NEW BUKHARA
Quruvchi
NEW BUKHARA
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “Fayz-baraka“
Kvartira binosi ЖК “Fayz-baraka“
Kvartira binosi ЖК “Fayz-baraka“
Kvartira binosi ЖК “Fayz-baraka“
Kvartira binosi ЖК “Fayz-baraka“
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность …
Quruvchi
NEW BUKHARA
Quruvchi
NEW BUKHARA
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Kvartira binosi ЖК Royal Residence
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!   Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты.  Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери…
Quruvchi
MIROBI BUXORO
Quruvchi
MIROBI BUXORO
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi Family Park
Kvartira binosi Family Park
Kvartira binosi Family Park
Kvartira binosi Family Park
Kvartira binosi Family Park
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Maydoni 46–84 m²
19 ko'chmas mulk ob'ektlari 19
Family Park это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках. Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания,…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
53.0 – 84.0
22,000 – 410,00M
Kvartira
46.0 – 84.0
220,43M – 460,68M
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Xaritada