in Farg'ona Viloyati, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Fargʻona tumani
1
Farg'ona
3
Qoʻqon
6
Fargʻona
2
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Kvartira binosi ЖК «COMFORT HOUSE»
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Quruvchi
UY-JOY TA`MIR
Kvartira binosi ЖК  «London»
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения…
Quruvchi
Fayz buildings
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! …
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфо…
Quruvchi
Fayz buildings
Kvartira binosi ЖК Zumrad 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Zumrad turar-joy majmuasi  LCD « Zumrad ” ning afzalliklaridan biri bu shahar markazida joylashganligi. Turar-joy kompleks parklari yaqinida, do'konlar, supermarketlar, kafelar, kasalxonalar, dorixonalar va boshqalar. Sizga tom ma'noda « kerak bo'lgan hamma narsa »!  « Zumrad » turar-joy m…
Quruvchi
POYTAXT MAVZESI
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Farg'ona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортно…
Quruvchi
Fayz buildings
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого компле…
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 7
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлага…
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Fayz Avenue" 
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном…
Quruvchi
Fayz buildings
Turar-joy choragi ЖК Evro building
Bagʻdod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом …
Quruvchi
Evro building
Kvartira binosi ЖК D-MIR HOUSE
Farg'ona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Farg'ona shahridagi takrorlanmas loyihalardan asoschisi D-Mir uyi qurilish kompaniyasi, Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar quvonch majmuasi bo'lib, uning har bir qa qavatida 5 ta xonadon mavjud. Avtomobilingiz ochun avtoturargoh Uzog'ing yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi turli savdo…
Quruvchi
D-MIR HOUSE
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 4
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех…
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Kvartira binosi ЖК Эко Сити 
Akarykabad, Oʻzbekiston
dan
$483
Turarjoy maydoni Eko Siti  Uy-joy majmuasining o'zida o'z maktabi va bolalar bog'chasi bor ECO CITY turar-joy majmuasi haqida Ekokvartal 300 gektar maydonda qurilmoqda. Turar-joy majmuasi seysmik chidamliligi yuqori bo'lgan 9 qavatli turar-joy binolaridan iborat. Ular zamonaviy texn…
Quruvchi
REVEREM HOUSE
