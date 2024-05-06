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NRG VOHA

Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
28,20M soʻm
;
8
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
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Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Tuman
    Шайхантаурский район
  • Shahar
    Мирзо-Улугбекский район

Ob'ektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolitik g'isht
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2024
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Индивидуальное отопление

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • Xavfsizlik

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Паркинг

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Огороженная территория
  • Lift

Kompleks haqida

VOHA
NRG VOHA – premium turar-joy majmuasi o'zlari va yaqinlari uchun qulay uy-joy va murakkab muhitning eng yaxshi kombinatsiyasini izlayotganlar uchun ideal tanlov bo'ladi.
Osoyishtalik vohasi sokin Mirzo Ulug'bek hududida joylashgan.
Bu ko'p darajali obodonlashtirish, Qorasuv kanali va yapon sazanlari o'rnatilgan o'ziga xos iskala, barbekyu zonasi, qirg'oq bo'ylab sokin yurish maydoni va amfiteatrga ega noyob loyihadir.
Aholining ixtiyorida:
- Fin saunasi (erkaklar va ayollar)
- Fitness zali (erkaklar va ayollar)
- Jentlmenlar klubi  
- Barcha mavsumiy bolalar xonasi
- Bolalar maydonchasi (Buglo)
- Haydovchini kutish xonasi
Turar-joy majmuasining butunlay xususiy, yopiq hududi, videokuzatuv va 24/7 xavfsizlik tizimi mavjud.

Nashr qilingan: 06/05/24
Yangilangan: 08/05/24

Joylashuvi xaritada

Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Детский сад 900 m
Магазин 500 m
Школа 1 200 m
Остановка транспорта 500 m

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Quruvchi
Xon Saroy
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Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК "Akbar House"
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Talab bo'yicha narx
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. ЖК "Akbar House"  ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.  Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
Quruvchi
Akbar House
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Quruvchi
Akbar House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ZAMON
Turar-joy majmuasi ZAMON
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Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2 2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2 3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2 4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2 Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия. — уютные квартиры комфорт-класса; — закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7; — развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка; — авторская архитектура и ландшафтный дизайн; — использование только долговечных и надежных материалов, — металлопластиковые окна; — облагороженный зелёный двор; — workout, барбекю и детские игровые зоны; — собственный пруд на территории жилого комплекса; — дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности; — электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID; — комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже; — крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
Agentlik
RED
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Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha