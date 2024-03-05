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Жилой комплекс ЖК "Карасарай"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
8
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Описание ЖК «Корасарой»
1.Название ЖК "КАРАСАРОЙ"
2.Застройщик OOO «YAGIN SHARG TASHKENT»
3.Район-АЛМЗАРСКИЙ
4.Класс ЖК-Комфорт
5.Технология строительства  Каркасно-ригельный, межэтажные перекрытия - Плиты
6.Материал стен-Кирпич
7.Стоимость за 1 м2  
7+терраса - 17 500 000 сум
6 этаж - 11 000 000 сум
5 этаж - 11 250 000 сум
4 этаж - 11 500 000 сум
3 этаж - 11 875 000 сум
2 этаж - 11 875 000 сум
Ком. помещение - 20 000 000  сум

8.Условия рассрочки- Рассрочка на 24 месяца до 01.03.2026 г.
9. Способ оплаты  ПВ-30%, ПВ-50% скидка 5% и 100% скидка 10%
10.  Срок сдачи ЖК  До 01.06.2024 года
11. Детская площадка - есть
12. Парковка- Подземная на 22 места, Наземная на 24 мест
13. Ориентир/Локация - Перекресток Софийский, вдоль речки, Алмазарская налоговая инспекция
14. Инфраструктура  - Детские сады 4 шт., школы-2 шт., родильное отделение №2
15. Информация о лифте - Лифт на 400 кг
16. Количество квартир на площадке - 7 квартир
17.  Общее количество квартир - 82 квартиры
18. Количество подъездов - 2
19. Площадь застройки - 38 соток
20. Этажность - 7+1 терраса
21. Способ отделки - Комнаты поделены кирпичом
22. Окна (материал, изготовитель)  Окна из ПВХ
23.Примечание - Жилой дом строится вдоль речки, недалеко от ЖК «Алмазар Сити», рядом находится перекресток «Софийский», рядом есть продуктовые магазины, рестораны, а также остановка вдоль центральной дороги.

Придомовая территория:
1.Наличие парковой зоны (парковка или гараж)  Аллея, речка и вдоль речки Парк
2.Инфраструктура (школа, детсад, поликлиника, ТЦ, базар, остановка общественного транспорта)  Школа № 159 и № 28 , детские сады – 4 штуки( в шаговой доступности 350 метров Intellect Kids) 
3.Метро  Самое близкое метро – это «Чорсу»
4.Двор (Закрытый или Открытый, охрана)  Зарытый
5.Детская площадка  Есть

Опубликовано: 05.03.2024
Обновлено: 05.03.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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