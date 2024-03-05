Жилой комплекс ЖК "Карасарай"

Описание ЖК «Корасарой»
1.Название ЖК "КАРАСАРОЙ"
2.Застройщик OOO «YAGIN SHARG TASHKENT»
3.Район-АЛМЗАРСКИЙ
4.Класс ЖК-Комфорт
5.Технология строительства Каркасно-ригельный, межэтажные перекрытия - Плиты
6.Материал стен-Кирпич
7.Стоимость за 1 м2
7+терраса - 17 500 000 сум
6 этаж - 11 000 000 сум
5 этаж - 11 250 000 сум
4 этаж - 11 500 000 сум
3 этаж - 11 875 000 сум
2 этаж - 11 875 000 сум
Ком. помещение - 20 000 000 сум
8.Условия рассрочки- Рассрочка на 24 месяца до 01.03.2026 г.
9. Способ оплаты ПВ-30%, ПВ-50% скидка 5% и 100% скидка 10%
10. Срок сдачи ЖК До 01.06.2024 года
11. Детская площадка - есть
12. Парковка- Подземная на 22 места, Наземная на 24 мест
13. Ориентир/Локация - Перекресток Софийский, вдоль речки, Алмазарская налоговая инспекция
14. Инфраструктура - Детские сады 4 шт., школы-2 шт., родильное отделение №2
15. Информация о лифте - Лифт на 400 кг
16. Количество квартир на площадке - 7 квартир
17. Общее количество квартир - 82 квартиры
18. Количество подъездов - 2
19. Площадь застройки - 38 соток
20. Этажность - 7+1 терраса
21. Способ отделки - Комнаты поделены кирпичом
22. Окна (материал, изготовитель) Окна из ПВХ
23.Примечание - Жилой дом строится вдоль речки, недалеко от ЖК «Алмазар Сити», рядом находится перекресток «Софийский», рядом есть продуктовые магазины, рестораны, а также остановка вдоль центральной дороги.
Придомовая территория:
1.Наличие парковой зоны (парковка или гараж) Аллея, речка и вдоль речки Парк
2.Инфраструктура (школа, детсад, поликлиника, ТЦ, базар, остановка общественного транспорта) Школа № 159 и № 28 , детские сады – 4 штуки( в шаговой доступности 350 метров Intellect Kids)
3.Метро Самое близкое метро – это «Чорсу»
4.Двор (Закрытый или Открытый, охрана) Зарытый
5.Детская площадка Есть