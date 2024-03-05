Жилой комплекс ЖК "Карасарай"

Описание ЖК «Корасарой»

1.Название ЖК "КАРАСАРОЙ"

2.Застройщик OOO «YAGIN SHARG TASHKENT»

3.Район-АЛМЗАРСКИЙ

4.Класс ЖК-Комфорт

5.Технология строительства Каркасно-ригельный, межэтажные перекрытия - Плиты

6.Материал стен-Кирпич

7.Стоимость за 1 м2

7+терраса - 17 500 000 сум

6 этаж - 11 000 000 сум

5 этаж - 11 250 000 сум

4 этаж - 11 500 000 сум

3 этаж - 11 875 000 сум

2 этаж - 11 875 000 сум

Ком. помещение - 20 000 000 сум

8.Условия рассрочки- Рассрочка на 24 месяца до 01.03.2026 г.

9. Способ оплаты ПВ-30%, ПВ-50% скидка 5% и 100% скидка 10%

10. Срок сдачи ЖК До 01.06.2024 года

11. Детская площадка - есть

12. Парковка- Подземная на 22 места, Наземная на 24 мест

13. Ориентир/Локация - Перекресток Софийский, вдоль речки, Алмазарская налоговая инспекция

14. Инфраструктура - Детские сады 4 шт., школы-2 шт., родильное отделение №2

15. Информация о лифте - Лифт на 400 кг

16. Количество квартир на площадке - 7 квартир

17. Общее количество квартир - 82 квартиры

18. Количество подъездов - 2

19. Площадь застройки - 38 соток

20. Этажность - 7+1 терраса

21. Способ отделки - Комнаты поделены кирпичом

22. Окна (материал, изготовитель) Окна из ПВХ

23.Примечание - Жилой дом строится вдоль речки, недалеко от ЖК «Алмазар Сити», рядом находится перекресток «Софийский», рядом есть продуктовые магазины, рестораны, а также остановка вдоль центральной дороги.

Придомовая территория:

1.Наличие парковой зоны (парковка или гараж) Аллея, речка и вдоль речки Парк

2.Инфраструктура (школа, детсад, поликлиника, ТЦ, базар, остановка общественного транспорта) Школа № 159 и № 28 , детские сады – 4 штуки( в шаговой доступности 350 метров Intellect Kids)

3.Метро Самое близкое метро – это «Чорсу»

4.Двор (Закрытый или Открытый, охрана) Зарытый

5.Детская площадка Есть