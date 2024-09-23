Квартира в новостройке NRG Jomiy

Новый жилой комплекс бизнес-класса от NRG, названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами. В Алмазарском районе, ориентир базар Джами.
Дворовое пространство
Главным преимуществом жилого комплекса NRG JOMIY - является безопасный двор.
Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории.
- Авторский дизайнерский холл
- Тихие зоны во дворе
- Игровая площадка
- Workout-зона
- BBQ зона
- Дорожки для прогулки с колясками
- Соседский центр