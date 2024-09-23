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Квартира в новостройке NRG Jomiy

Ташкент, Узбекистан
от
13,51 млн сум
;
8
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Новый жилой комплекс бизнес-класса от NRG, названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами. В Алмазарском районе, ориентир базар Джами.
Дворовое пространство

Главным преимуществом жилого комплекса NRG JOMIY - является безопасный двор.
Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории.

- Авторский дизайнерский холл
- Тихие зоны во дворе
- Игровая площадка
- Workout-зона
- BBQ зона
- Дорожки для прогулки с колясками
- Соседский центр

Опубликовано: 10.09.2024
Обновлено: 12.09.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Квартира в новостройке NRG Jomiy
Ташкент, Узбекистан
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13,51 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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