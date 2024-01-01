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Neo Construction Premium

Toshkent shahri, Olmazor tumani
;
Neo Construction Premium
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:54
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE
Ташкент, Узбекистан
от
7,57 млн сум
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
"Riverside Palace-это современный ответ на спрос клиентов! Этот проект, который строит наша компания, имеет преимущество не только в совершенстве, но и в удобном расположении. Riverside Palace находится в движении за доверие и качество. ♦ Беспроцентная рассрочка на 30 месяцев;  ♦ Все документы оформляются компанией;
Застройщик
Neo Construction Premium
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Застройщик
Neo Construction Premium
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Русский
PRO Silver
UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский