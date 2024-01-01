"Riverside Palace-это современный ответ на спрос клиентов!
Этот проект, который строит наша компания, имеет преимущество не только в совершенстве, но и в удобном расположении.
Riverside Palace находится в движении за доверие и качество.
♦ Беспроцентная рассрочка на 30 месяцев;
♦ Все документы оформляются компанией;
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Застройщик
Neo Construction Premium
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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