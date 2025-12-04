  1. Realting.uz
Продажа новых домов в Алмазарском районе, Узбекистан

Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Ташкент, Узбекистан
от
$175,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Коттеджный поселок Hovli Beltepa Мы предлагаем нашим клиентам наблюдать за активным строительством ЖК HOVLI BELTEPA как на фото, так и на видео... Мы предлагаем нашим клиентам наблюдать за активным строительством ЖК HOVLI BELTEPA как на фото, так и на видео.  Двор каждого коттеджа в жило…
RICHEVILLE DEVELOPMENT
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
