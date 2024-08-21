Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE

аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.
В наличии имеются квартиры:
2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2
3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2
4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2
Жилой Комплекс премиум-класса VOHA призван стать одним из самых ярких и изысканных проектов Ташкента. Он создан для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Его расположение в спокойном, но высокоразвитом районе, который является излюбленным местом проживания, предоставляет все необходимые условия в шаговой доступности. Его архитектура соответствует тенденциям современности, а строительные материалы соответствуют самым высоким стандартам качества.
— изысканные и уютные квартиры премиум-класса;
— площадь объекта – 2,6 га, пирс с собственной речкой на территории комплекса;
— полностью закрытая, охраняемая и не доступная для посторонних территория, обеспечивающая полную приватность;
— озелененный двор с многолетними сосновыми деревьями;
— авторский ландшафтный дизайн;
— барбекю зона, терраса у воды, workout зона, тихие зоны отдыха, амфитеатр под открытым небом;
— архитектура, соответствующая современным тенденциям, материалы соответствуют самым высоким стандартам качества;
— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;
— витражные, алюминиевые окна;
— развитая инфраструктура в шаговой доступности;
— школы, детские сады, TEAM University, AKFA University;
— дизайнерские холлы, создающую неповторимую атмосферу и поражающие своей элегантностью;
— тренажёрный зал и комната просвещения только для жителей комплекса;
— квартиры с собственным двориком и террасами.
Имеется рассрочка и ипотека.
___
Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.
Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.
Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.
Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL
___
Оставьте заявку —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.