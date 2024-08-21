Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE

Ташкент, Узбекистан

аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2 3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2 4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2 Жилой Комплекс премиум-класса VOHA призван стать одним из самых ярких и изысканных проектов Ташкента. Он создан для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Его расположение в спокойном, но высокоразвитом районе, который является излюбленным местом проживания, предоставляет все необходимые условия в шаговой доступности. Его архитектура соответствует тенденциям современности, а строительные материалы соответствуют самым высоким стандартам качества. — изысканные и уютные квартиры премиум-класса; — площадь объекта – 2,6 га, пирс с собственной речкой на территории комплекса; — полностью закрытая, охраняемая и не доступная для посторонних территория, обеспечивающая полную приватность; — озелененный двор с многолетними сосновыми деревьями; — авторский ландшафтный дизайн; — барбекю зона, терраса у воды, workout зона, тихие зоны отдыха, амфитеатр под открытым небом; — архитектура, соответствующая современным тенденциям, материалы соответствуют самым высоким стандартам качества; — фасад из натурального камня и алюминиевых панелей; — витражные, алюминиевые окна; — развитая инфраструктура в шаговой доступности; — школы, детские сады, TEAM University, AKFA University; — дизайнерские холлы, создающую неповторимую атмосферу и поражающие своей элегантностью; — тренажёрный зал и комната просвещения только для жителей комплекса; — квартиры с собственным двориком и террасами. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.