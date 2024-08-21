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Жилой комплекс RIVERSIDE PALACE

Ташкент, Узбекистан
от
7,62 млн сум
;
6
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

"Riverside Palace-это современный ответ на спрос клиентов!

Этот проект, который строит наша компания, имеет преимущество не только в совершенстве, но и в удобном расположении.

Riverside Palace находится в движении за доверие и качество.

♦ Беспроцентная рассрочка на 30 месяцев; 

♦ Все документы оформляются компанией;

Опубликовано: 06.08.2024
Обновлено: 06.08.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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от
7,62 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
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Застройщик
BEKOBOD DREAM HOUSE
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Застройщик
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