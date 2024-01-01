ЖК Nurafshon Saroy

Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый этаж зданий предназначен для коммерческих помещений. Там будут работать магазины, аптеки, салоны красоты и др. В облагороженном дворе есть игровая площадка, скамейки и беседки. А еще предусмотрен подземный паркинг для обеспечения машинам безопасности и оптимальной температуры круглый год.



Квартиры в Nurafshon Saroy

Для покупки доступны 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры различной площади от 37,8 до 110 м². Высокие потолки в 3,10 метра создают в домах ощущение настоящего простора. Жилой комплекс предлагает апартаменты со свободной планировкой, что дает простор для творческих идей по дизайну интерьера. Цена за один квадратный метр начинается от 12 млн. В зависимости от размера предоплаты можно получить скидки до 15%, также есть возможность оформить рассрочку. К концу 2024 года все строительные работы будут завершены и квартиры будут предоставлены своим владельцам.



Расположение

Жилой комплекс имеет удобную локацию, что обеспечит его резидентам быстрый доступ к транспортным развязкам. Рядом есть автобусные остановки, а до станции метро Тинчлик можно дойти пешком. Также в пешей доступности расположились школа, детский сад и супермаркет Makro. Недалеко находятся такие места как рынок Чорсу, River Park, торговый центр Riviera.