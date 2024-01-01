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ЖК Nurafshon Saroy

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
8
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О комплексе

Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый этаж зданий предназначен для коммерческих помещений. Там будут работать магазины, аптеки, салоны красоты и др. В облагороженном дворе есть игровая площадка, скамейки и беседки. А еще предусмотрен подземный паркинг для обеспечения машинам безопасности и оптимальной температуры круглый год.

Квартиры в Nurafshon Saroy
Для покупки доступны 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры различной площади от 37,8 до 110 м². Высокие потолки в 3,10 метра создают в домах ощущение настоящего простора. Жилой комплекс предлагает апартаменты со свободной планировкой, что дает простор для творческих идей по дизайну интерьера. Цена за один квадратный метр начинается от 12 млн. В зависимости от размера предоплаты можно получить скидки до 15%, также есть возможность оформить рассрочку. К концу 2024 года все строительные работы будут завершены и квартиры будут предоставлены своим владельцам.

Расположение
Жилой комплекс имеет удобную локацию, что обеспечит его резидентам быстрый доступ к транспортным развязкам. Рядом есть автобусные остановки, а до станции метро Тинчлик можно дойти пешком. Также в пешей доступности расположились школа, детский сад и супермаркет Makro. Недалеко находятся такие места как рынок Чорсу, River Park, торговый центр Riviera.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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ЖК Nurafshon Saroy
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.   Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции. 750$ за кв.м. только при 100% оплате. Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 30% Без первоначального взноса приобрести не получится   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  
Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Языки общения
Русский