Жилой комплекс "NRG JOMIY"

NRG JOMIY — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит динамичный городской ритм, качество строительства и комфортную среду для жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные решения и функциональные пространства, формируя стильное и удобное место для жизни и отдыха.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном урбанистическом стиле — чистые линии, лаконичные фасады и гармоничное сочетание материалов подчёркивают статус проекта.

Концепция застройки направлена на создание комфортной среды, где эстетика сочетается с практичностью и удобством повседневной жизни.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Формат застройки: современный многоэтажный жилой комплекс

Продуманные планировки для разных форматов жизни

Рациональное использование пространства

Высокие стандарты качества строительства

🏢 Современные входные группы

В проекте предусмотрены стильные входные холлы с современной отделкой и продуманным освещением.

Безбарьерная среда и удобная навигация создают комфорт для всех жителей — семей с детьми, молодых специалистов и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция благоустройства ориентирована на спокойствие и безопасность:

закрытая территория

уютный внутренний двор

детские и прогулочные зоны

места отдыха для жителей

система видеонаблюдения

Такая организация пространства создаёт ощущение приватности и комфорта внутри городской среды.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

парковочные решения для автомобилей

современные инженерные системы

комфортные общественные пространства

зоны для хранения и бытового удобства

📍 Локация

ЖК NRG JOMIY расположен в удобной городской части Ташкента с развитой инфраструктурой.

Рядом находятся ключевые транспортные маршруты, торговые объекты, образовательные учреждения и повседневные сервисы — всё необходимое для активной городской жизни.