Жилой комплекс "NRG JOMIY"

Ташкент, Узбекистан
от
$53,423
от
$1,308/м²
;
13
ID: 33915
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

NRG JOMIY — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит динамичный городской ритм, качество строительства и комфортную среду для жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные решения и функциональные пространства, формируя стильное и удобное место для жизни и отдыха.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном урбанистическом стиле — чистые линии, лаконичные фасады и гармоничное сочетание материалов подчёркивают статус проекта.

Концепция застройки направлена на создание комфортной среды, где эстетика сочетается с практичностью и удобством повседневной жизни.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Формат застройки: современный многоэтажный жилой комплекс

Продуманные планировки для разных форматов жизни

Рациональное использование пространства

Высокие стандарты качества строительства

🏢 Современные входные группы

В проекте предусмотрены стильные входные холлы с современной отделкой и продуманным освещением.

Безбарьерная среда и удобная навигация создают комфорт для всех жителей — семей с детьми, молодых специалистов и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция благоустройства ориентирована на спокойствие и безопасность:

закрытая территория

уютный внутренний двор

детские и прогулочные зоны

места отдыха для жителей

система видеонаблюдения

Такая организация пространства создаёт ощущение приватности и комфорта внутри городской среды.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

парковочные решения для автомобилей

современные инженерные системы

комфортные общественные пространства

зоны для хранения и бытового удобства

📍 Локация

ЖК NRG JOMIY расположен в удобной городской части Ташкента с развитой инфраструктурой.

Рядом находятся ключевые транспортные маршруты, торговые объекты, образовательные учреждения и повседневные сервисы — всё необходимое для активной городской жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс "NRG JOMIY"
Ташкент, Узбекистан
от
$53,423
