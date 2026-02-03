Жилой комплекс "NRG JOMIY"

NRG JOMIY — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит динамичный городской ритм, качество строительства и комфортную среду для жизни. Проект сочетает современную архитектуру, продуманные решения и функциональные пространства, формируя стильное и удобное место для жизни и отдыха.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном урбанистическом стиле — чистые линии, лаконичные фасады и гармоничное сочетание материалов подчёркивают статус проекта.
Концепция застройки направлена на создание комфортной среды, где эстетика сочетается с практичностью и удобством повседневной жизни.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Бизнес
Формат застройки: современный многоэтажный жилой комплекс
Продуманные планировки для разных форматов жизни
Рациональное использование пространства
Высокие стандарты качества строительства
🏢 Современные входные группы
В проекте предусмотрены стильные входные холлы с современной отделкой и продуманным освещением.
Безбарьерная среда и удобная навигация создают комфорт для всех жителей — семей с детьми, молодых специалистов и людей старшего возраста.
🌿 Благоустройство и комфорт
Концепция благоустройства ориентирована на спокойствие и безопасность:
закрытая территория
уютный внутренний двор
детские и прогулочные зоны
места отдыха для жителей
система видеонаблюдения
Такая организация пространства создаёт ощущение приватности и комфорта внутри городской среды.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства жителей предусмотрены:
парковочные решения для автомобилей
современные инженерные системы
комфортные общественные пространства
зоны для хранения и бытового удобства
📍 Локация
ЖК NRG JOMIY расположен в удобной городской части Ташкента с развитой инфраструктурой.
Рядом находятся ключевые транспортные маршруты, торговые объекты, образовательные учреждения и повседневные сервисы — всё необходимое для активной городской жизни.