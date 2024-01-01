Ташкент, Узбекистан

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Новый жилой комплекс " ЖК "Олимпия " отличается современной архитектурой и креативным подходом ко внешнему фасаду. Для зданий была выбрана эффективная технология и использовано большое количество экологически чистых строительных материалов. Здании квартиры сдаются владельцам с черновой отделкой. В домах установлены бесшумные немецкие лифты и камеры наблюдения на входных дверей. Благодаря тому, что в квартирах установлены толстые окна, они обеспечивают хорошую защиту от внешнего шума и ветра в холодные дни. Инфраструктура ЖК "Олимпия" Комплекс расположен в Яшнабадсокм районе с хорошей социальной инфраструктурой. Во дворе обустроены детские и спортивные площадки. Если вашим детям нужно пойти в детский сад, то в 30 метрах от дома есть частный детский сад.