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Оlimpiya Story

Toshkent shahri, Shayxontohur tumani Iftixor ko'chasi, 2-uy
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Оlimpiya Story
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Жилой комплекс ЖК "Олимпия "
Жилой комплекс ЖК "Олимпия "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Оlimpiya Story
Новый жилой комплекс " ЖК "Олимпия " отличается современной архитектурой и креативным подходом ко внешнему фасаду. Для зданий была выбрана эффективная технология и использовано большое количество экологически чистых строительных материалов. Здании квартиры сдаются владельцам с черновой отделкой. В домах установлены бесшумные немецкие лифты и камеры наблюдения на входных дверей. Благодаря тому, что в квартирах установлены толстые окна, они обеспечивают хорошую защиту от внешнего шума и ветра в холодные дни. Инфраструктура ЖК "Олимпия" Комплекс расположен в Яшнабадсокм районе с хорошей социальной инфраструктурой. Во дворе обустроены детские и спортивные площадки. Если вашим детям нужно пойти в детский сад, то в 30 метрах от дома есть частный детский сад.
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Каххоров Аброр
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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