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ЖК "Олимпия "

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Новый жилой комплекс " ЖК "Олимпия " отличается современной архитектурой и креативным подходом ко внешнему фасаду. Для зданий была выбрана эффективная технология и использовано большое количество экологически чистых строительных материалов. Здании квартиры сдаются владельцам с черновой отделкой. В домах установлены бесшумные немецкие лифты и камеры наблюдения на входных дверей. Благодаря тому, что в квартирах установлены толстые окна, они обеспечивают хорошую защиту от внешнего шума и ветра в холодные дни.

Инфраструктура ЖК "Олимпия"
Комплекс расположен в Яшнабадсокм районе с хорошей социальной инфраструктурой.

Во дворе обустроены детские и спортивные площадки. Если вашим детям нужно пойти в детский сад, то в 30 метрах от дома есть частный детский сад.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК "Олимпия "
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
VIP
Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
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Цена по запросу
Сдача в: 2023
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Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации