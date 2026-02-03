Жилой квартал "JOMIY RESIDENCE"

Jomiy Residence — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает удобство, функциональность и спокойный городской ритм жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и качество.

Современные фасады и большие окна обеспечивают хорошее освещение помещений и подчёркивают эстетичный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Тип строительства: монолит с газоблоком

Этажность: до 16 этажей

Функциональные решения: рациональные планировки для семейной и городской жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с продуманной организацией пространства.

Широкие холлы и удобные подъезды создают комфорт для ежедневного передвижения и проживания.

🌿 Благоустройство территории

Дворовая территория продумана с учётом комфорта всех жителей:

благоустроенные прогулочные зоны и места для отдыха

детские площадки

зелёные зоны и озеленение

системы безопасности и видеонаблюдение

Такая концепция создаёт спокойную и уютную атмосферу внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

парковочные места (подземные и/или наземные)

современные инженерные коммуникации

системы контроля доступа и безопасности

📍 Локация

ЖК Jomiy Residence расположен в Алмазарском районе Ташкента на улице Уста Ширин — в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и другие объекты городской инфраструктуры, что делает проживание здесь удобным и комфортным.