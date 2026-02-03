Жилой квартал "JOMIY RESIDENCE"

Jomiy Residence — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает удобство, функциональность и спокойный городской ритм жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и качество.
Современные фасады и большие окна обеспечивают хорошее освещение помещений и подчёркивают эстетичный характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Комфорт
Тип строительства: монолит с газоблоком
Этажность: до 16 этажей
Функциональные решения: рациональные планировки для семейной и городской жизни
🏢 Входные группы и удобство
В комплексе предусмотрены современные входные группы с продуманной организацией пространства.
Широкие холлы и удобные подъезды создают комфорт для ежедневного передвижения и проживания.
🌿 Благоустройство территории
Дворовая территория продумана с учётом комфорта всех жителей:
благоустроенные прогулочные зоны и места для отдыха
детские площадки
зелёные зоны и озеленение
системы безопасности и видеонаблюдение
Такая концепция создаёт спокойную и уютную атмосферу внутри жилого комплекса.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства жителей предусмотрены:
парковочные места (подземные и/или наземные)
современные инженерные коммуникации
системы контроля доступа и безопасности
📍 Локация
ЖК Jomiy Residence расположен в Алмазарском районе Ташкента на улице Уста Ширин — в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и другие объекты городской инфраструктуры, что делает проживание здесь удобным и комфортным.