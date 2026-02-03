  1. Realting.uz
Жилой квартал "JOMIY RESIDENCE"

Ташкент, Узбекистан
от
$42,143
от
$989/м²
;
3
ID: 33946
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Jomiy Residence — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает удобство, функциональность и спокойный городской ритм жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и качество.
Современные фасады и большие окна обеспечивают хорошее освещение помещений и подчёркивают эстетичный характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Комфорт

  • Тип строительства: монолит с газоблоком

  • Этажность: до 16 этажей

  • Функциональные решения: рациональные планировки для семейной и городской жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с продуманной организацией пространства.

Широкие холлы и удобные подъезды создают комфорт для ежедневного передвижения и проживания.

🌿 Благоустройство территории

Дворовая территория продумана с учётом комфорта всех жителей:

  • благоустроенные прогулочные зоны и места для отдыха

  • детские площадки

  • зелёные зоны и озеленение

  • системы безопасности и видеонаблюдение

Такая концепция создаёт спокойную и уютную атмосферу внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

  • парковочные места (подземные и/или наземные)

  • современные инженерные коммуникации

  • системы контроля доступа и безопасности

📍 Локация

ЖК Jomiy Residence расположен в Алмазарском районе Ташкента на улице Уста Ширин — в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и другие объекты городской инфраструктуры, что делает проживание здесь удобным и комфортным.

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

