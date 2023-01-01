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Median Development

178 Foziltepa ko'chasi, Тоshkent 100010
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Median Development
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Застройщик
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Русский
Новостройки
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Жилой квартал ЖК Риштон 
Жилой квартал ЖК Риштон 
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Median Development
ЖК Риштон  Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости комфорт класса! Нового проекта ЖК Риштон  ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах. Современные системы безопасности для вашей безопасности;  Детские площадки и безопасная среда для игр и роста ваших детей.  Создайте свой современный и счастливый мир. Информация про ЖК: 8 этажное здание 2 блока 149 квартир  Общая площадь 2 гектара Детская площадка Беседки и зоны прогулки
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Жилой квартал ЖК Uchtepa Resident
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Median Development
Uchtepa Resident 9 этажный дом 580 квартир 1,5 гектаров 13 та блоков домов Детская площадка Подземная парковка около 200 штук на каждого кто захочет его приобрести  Цены начинаются от 10 400 000 сумов  Ждем ваших звонков  Наши уникальные дома созданы с любовью и заботой о вашем комфорте. Где бы вы ни находились, наши недвижимости всегда будут местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Мы предлагаем вам тихие уголки, где можно укрыться от суеты городской жизни и насладиться спокойствием и красотой природы. Окунитесь в свой собственный мир, где каждый день будет наполнен радостью и удовольствием. Не упустите возможность приобрести один из наших уникальных домов и начать жить жизнью, о которой вы всегда мечтали.
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Median Development
ЖК Корасув Гавхари Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах. Информация про ЖК: 12 этажное здание Общая площадь 62 гектара 14 блоков Домов Цены начинаются от 11 000 000 сум  Квартир всего 887 та Парковка наземная 550 штук Плюсы ЖК  Детская площадка  Футбольная площадка  Спортивный комплекс внутри ЖК Фонтаны внутри ЖК
Жилой комплекс Реверсайд Резиденция
Жилой комплекс Реверсайд Резиденция
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Median Development
Реверсайд Резиденция Добро пожаловать в уютное современное пространство! Реверсайд Резиденция ⠀ Наши уникальные жилые комплексы - идеальное место для вашей жизни. Совмещение комфорта и современных технологий делает нас идеальным выбором! ⠀ Расположение наших комплексов - в живописных уголках города. Панорамные виды, близость к природе и развлекательным зонам создают активный образ жизни. ⠀ Каждая квартира - оазис комфорта. Просторные планировки, современные материалы и уютный дизайн делают интерьер идеальным только в Реверсайд Резиденция. ⠀ Умные технологии - часть нашей концепции. Управляйте освещением, климатом и безопасностью одним касанием благодаря инновационной системе умного дома. Цены можете узнать наших специалистов Новые квартиры из нового проекта
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.