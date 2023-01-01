ЖК Риштон
Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости комфорт класса! Нового проекта ЖК Риштон
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Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.
Современные системы безопасности для вашей безопасности;
Детские площадки и безопасная среда для игр и роста ваших детей.
Создайте свой современный и счастливый мир.
Информация про ЖК:
8 этажное здание
2 блока
149 квартир
Общая площадь 2 гектара
Детская площадка
Беседки и зоны прогулки
Uchtepa Resident
9 этажный дом
580 квартир
1,5 гектаров
13 та блоков домов
Детская площадка
Подземная парковка около 200 штук на каждого кто захочет его приобрести
Цены начинаются от 10 400 000 сумов
Ждем ваших звонков
Наши уникальные дома созданы с любовью и заботой о вашем комфорте. Где бы вы ни находились, наши недвижимости всегда будут местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
Мы предлагаем вам тихие уголки, где можно укрыться от суеты городской жизни и насладиться спокойствием и красотой природы. Окунитесь в свой собственный мир, где каждый день будет наполнен радостью и удовольствием.
Не упустите возможность приобрести один из наших уникальных домов и начать жить жизнью, о которой вы всегда мечтали.
ЖК Корасув Гавхари
Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари
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Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно для счастливой жизни: просторные и уютные интерьеры, современные технологии и удобства, а также идеальное расположение в живописных районах.
Информация про ЖК:
12 этажное здание
Общая площадь 62 гектара
14 блоков Домов
Цены начинаются от 11 000 000 сум
Квартир всего 887 та
Парковка наземная 550 штук
Плюсы ЖК
Детская площадка
Футбольная площадка
Спортивный комплекс внутри ЖК
Фонтаны внутри ЖК
Реверсайд Резиденция
Добро пожаловать в уютное современное пространство! Реверсайд Резиденция
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Наши уникальные жилые комплексы - идеальное место для вашей жизни. Совмещение комфорта и современных технологий делает нас идеальным выбором!
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Расположение наших комплексов - в живописных уголках города. Панорамные виды, близость к природе и развлекательным зонам создают активный образ жизни.
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Каждая квартира - оазис комфорта. Просторные планировки, современные материалы и уютный дизайн делают интерьер идеальным только в Реверсайд Резиденция.
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Умные технологии - часть нашей концепции. Управляйте освещением, климатом и безопасностью одним касанием благодаря инновационной системе умного дома.
Цены можете узнать наших специалистов
Новые квартиры из нового проекта
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.