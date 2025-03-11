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_shopping_center_one Jomiy Mall ТЦ

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
3
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ID: 25280
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Алмазарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

О комплексе

О проекте
Компания The Pirzada Group представляет Вашему вниманию концептуальный проект строительно-торгового центра - Jomiy Mall.
Здесь Вы сможете найти всё необходимое для строительных работ любой сложности.
Нашей первостепенной задачей является объединение всех крупных компаний, дистрибьюторов, представителей в области строительных материалов и обеспечение доступности для профессионалов и частных лиц.
Характеристики и технологии
В комплексе Jomiy Mall также предусмотрены:
➤ Зарядная станция для автомобилей
➤ Черновая отделка помещений
➤ Управление расходами через приложение
➤ Эксплуатация по высоким стандартам качества
➤ Горизонтальная разводка водоснабжения
➤ Высокий класс энергоэффективности
Особенности комплекса:
Мы поддерживаем необходимые технические и управленческие процессы с высоко-квалифицированным и опытным персоналом, который работает на основе рациональных методов управления, надежного надзора и соблюдения самых высоких стандартов профессионализма и подотчетности.
JOMIY MALL предлагает удобство и практичность, создание всех условий для комфортного пребывания работников и гостей комплекса
1. Функциональность. Максимальную функциональность помещений обеспечивают 2 эскалатора, 2 пассажирских, 2 панорамных и 1 грузовой лифты.
2. Удобство и комфорт. Комфортный подъезд для автомобилистов, удобное расположение входов для посетителей и отдельное зонирование места разгрузки товаров.
3. Арендуемая площадь. На арендуемой площади вы сможете организовать пространство по собственному желанию и установить необходимое оборудование.
4.Зона разгрузки и погрузки. Для посетителей JOMIY MALL есть возможность использования зоны разгрузки-погрузки и грузового лифта, что делает работу удобной и комфортной

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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_shopping_center_one Jomiy Mall ТЦ
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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