Жилой комплекс 4U Tashkent

Ташкент, Узбекистан
от
$89,250
НДС
от
$1,855/м²
;
13
ID: 32968
ID новостройки на Realting
In CRM: 1111
ID новостройки на сайте компании

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 800 м)
  • Метро
    Pushkin (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

ЖК 4U Tashkent

Современные и стильные квартиры в жилом комплексе 4U Tashkent!
Проект класса Бизнес, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе на ул. Сайрам.
Комплекс объединяет престиж, комфорт и вдохновение, предлагая просторные планировки, развитую инфраструктуру и уникальную атмосферу мегаполиса.

О комплексе
• Класс жилья: Бизнес
• Этажность: 16-25
• Срок сдачи: III квартал 2027 года
• Архитектура в стиле «калифорнийской роскоши» с современными интерьерами
• Просторные и светлые холлы с авторским дизайном
• Сквозные подъезды
• Современные бесшумные лифты
• Колясочные зоны на первых этажах

Планировки
Квартиры от 2 до 4 комнат:
• Площади: 30-131 кв.м.
• Высота потолков: 3.00 метров
• Большие оконные проёмы для естественного света
• Продуманные кухни и жилые зоны
• Балконы во всех типах планировок

Материалы и качество
• Каркас: монолитный железобетон
• Стены: керамический кирпич
• Окна: трёхкамерный профиль с мультифункциональным стеклопакетом
• Фасад: декоративная штукатурка высокого качества
• Стяжка пола с шумоизоляцией

Инженерия и технологии
• IP-домофония
• Электронные замки и смарт-карты
• Автономное отопление
• Панельные радиаторы
• Разводка водопровода и отопления

Двор и инфраструктура
• Закрытый двор без машин
• Богатое озеленение и авторский ландшафтный дизайн
• Детские площадки европейского производства
• Спортивные зоны: футбольная площадка, workout-зона
• Барбекю-зоны, беседки, зоны отдыха
• Уникальные тематические пространства для каждой очереди

Детские зоны
• Экологически чистые материалы
• Безопасные покрытия и игровые элементы для развития

Безопасность
• Видеонаблюдение
• Контроль доступа и закрытая территория
• Безопасная среда для всех жителей

Почему 4U Tashkent — отличный выбор
• Престижная локация в Мирзо-Улугбекском районе
• Современные планировки и просторные квартиры
• Развитая инфраструктура и комфортный двор
• Безопасность и комфорт для семьи
• Высокий инвестиционный потенциал
• Надёжный застройщик: NRG-BI и Al Bina

Связь:

Мы — West End Consulting, официальный партнёр BI Group
Подберём квартиру по вашим параметрам, отправим цены и организуем просмотр.
Пишите или звоните прямо сейчас!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 49.0 – 56.0
Цена за м², USD 1,828 – 1,875
Цена квартиры, USD 89,550 – 105,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 66.0 – 80.2
Цена за м², USD 1,795 – 1,833
Цена квартиры, USD 121,000 – 144,000
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 91.3
Цена за м², USD 2,025
Цена квартиры, USD 185,000

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Другие комплексы
