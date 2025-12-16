Жилой комплекс 4U Tashkent

ЖК 4U Tashkent



Современные и стильные квартиры в жилом комплексе 4U Tashkent!

Проект класса Бизнес, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе на ул. Сайрам.

Комплекс объединяет престиж, комфорт и вдохновение, предлагая просторные планировки, развитую инфраструктуру и уникальную атмосферу мегаполиса.



О комплексе

• Класс жилья: Бизнес

• Этажность: 16-25

• Срок сдачи: III квартал 2027 года

• Архитектура в стиле «калифорнийской роскоши» с современными интерьерами

• Просторные и светлые холлы с авторским дизайном

• Сквозные подъезды

• Современные бесшумные лифты

• Колясочные зоны на первых этажах



Планировки

Квартиры от 2 до 4 комнат:

• Площади: 30-131 кв.м.

• Высота потолков: 3.00 метров

• Большие оконные проёмы для естественного света

• Продуманные кухни и жилые зоны

• Балконы во всех типах планировок



Материалы и качество

• Каркас: монолитный железобетон

• Стены: керамический кирпич

• Окна: трёхкамерный профиль с мультифункциональным стеклопакетом

• Фасад: декоративная штукатурка высокого качества

• Стяжка пола с шумоизоляцией



Инженерия и технологии

• IP-домофония

• Электронные замки и смарт-карты

• Автономное отопление

• Панельные радиаторы

• Разводка водопровода и отопления



Двор и инфраструктура

• Закрытый двор без машин

• Богатое озеленение и авторский ландшафтный дизайн

• Детские площадки европейского производства

• Спортивные зоны: футбольная площадка, workout-зона

• Барбекю-зоны, беседки, зоны отдыха

• Уникальные тематические пространства для каждой очереди



Детские зоны

• Экологически чистые материалы

• Безопасные покрытия и игровые элементы для развития



Безопасность

• Видеонаблюдение

• Контроль доступа и закрытая территория

• Безопасная среда для всех жителей



Почему 4U Tashkent — отличный выбор

• Престижная локация в Мирзо-Улугбекском районе

• Современные планировки и просторные квартиры

• Развитая инфраструктура и комфортный двор

• Безопасность и комфорт для семьи

• Высокий инвестиционный потенциал

• Надёжный застройщик: NRG-BI и Al Bina



Связь:



Мы — West End Consulting, официальный партнёр BI Group

Подберём квартиру по вашим параметрам, отправим цены и организуем просмотр.

Пишите или звоните прямо сейчас!