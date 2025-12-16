Жилой комплекс 4U Tashkent

ЖК 4U Tashkent
Современные и стильные квартиры в жилом комплексе 4U Tashkent!
Проект класса Бизнес, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе на ул. Сайрам.
Комплекс объединяет престиж, комфорт и вдохновение, предлагая просторные планировки, развитую инфраструктуру и уникальную атмосферу мегаполиса.
О комплексе
• Класс жилья: Бизнес
• Этажность: 16-25
• Срок сдачи: III квартал 2027 года
• Архитектура в стиле «калифорнийской роскоши» с современными интерьерами
• Просторные и светлые холлы с авторским дизайном
• Сквозные подъезды
• Современные бесшумные лифты
• Колясочные зоны на первых этажах
Планировки
Квартиры от 2 до 4 комнат:
• Площади: 30-131 кв.м.
• Высота потолков: 3.00 метров
• Большие оконные проёмы для естественного света
• Продуманные кухни и жилые зоны
• Балконы во всех типах планировок
Материалы и качество
• Каркас: монолитный железобетон
• Стены: керамический кирпич
• Окна: трёхкамерный профиль с мультифункциональным стеклопакетом
• Фасад: декоративная штукатурка высокого качества
• Стяжка пола с шумоизоляцией
Инженерия и технологии
• IP-домофония
• Электронные замки и смарт-карты
• Автономное отопление
• Панельные радиаторы
• Разводка водопровода и отопления
Двор и инфраструктура
• Закрытый двор без машин
• Богатое озеленение и авторский ландшафтный дизайн
• Детские площадки европейского производства
• Спортивные зоны: футбольная площадка, workout-зона
• Барбекю-зоны, беседки, зоны отдыха
• Уникальные тематические пространства для каждой очереди
Детские зоны
• Экологически чистые материалы
• Безопасные покрытия и игровые элементы для развития
Безопасность
• Видеонаблюдение
• Контроль доступа и закрытая территория
• Безопасная среда для всех жителей
Почему 4U Tashkent — отличный выбор
• Престижная локация в Мирзо-Улугбекском районе
• Современные планировки и просторные квартиры
• Развитая инфраструктура и комфортный двор
• Безопасность и комфорт для семьи
• Высокий инвестиционный потенциал
• Надёжный застройщик: NRG-BI и Al Bina
Связь:
Мы — West End Consulting, официальный партнёр BI Group
Подберём квартиру по вашим параметрам, отправим цены и организуем просмотр.
Пишите или звоните прямо сейчас!