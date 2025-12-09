Жилой комплекс BI Voha

NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города
NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента.
Архитектура и планировки
• Корпуса по 5 этажей, малоэтажная комфортная застройка
• Площадь комплекса: I очередь — 1,2 га, II очередь — 1,4 га
• Квартиры от 55 до 153 м² с чистовой отделкой
• Высота потолков — 3,3 м
• Витражные окна REYNARS (Бельгия), фасад из натурального камня LimeStone (Турция)
• Межкомнатные стены — газоблок, межквартирные — кирпич
• Напольные конвекторы, электронные замки, IP-домофония
Инфраструктура и удобства
• Живописный канал Карасу с пирсом на территории
• Амфитеатр под открытым небом
• Современные детские площадки и безопасные зоны для прогулок
• Барбекю-зоны, тренажёрный зал, зелёные аллеи
• Видеонаблюдение и охрана 24/7
• Подземная и открытая парковка
• BI Club Card — бонусы и привилегии для жителей
Локация и всё рядом
• Парк Янги Узбекистон
• Школы: №112, Unikum Eduland
• Детские сады: №456, Happy Time
• Университеты: Akfa University, Team University
• Супермаркеты: Makro, Korzinka
• Поликлиника, торговые центры, кафе
NRG Voha — пространство, где стиль, комфорт и природа объединяются в одном. Каждый день здесь ощущается как праздник, а каждый квадратный метр продуман до мелочей, создавая атмосферу спокойствия и эстетического наслаждения.
В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:
1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.
2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.
3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.
4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший
5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов
Ваш Специалист - Артемий Мартыненко