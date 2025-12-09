Жилой комплекс BI Voha

NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города

NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента.

Архитектура и планировки

• Корпуса по 5 этажей, малоэтажная комфортная застройка

• Площадь комплекса: I очередь — 1,2 га, II очередь — 1,4 га

• Квартиры от 55 до 153 м² с чистовой отделкой

• Высота потолков — 3,3 м

• Витражные окна REYNARS (Бельгия), фасад из натурального камня LimeStone (Турция)

• Межкомнатные стены — газоблок, межквартирные — кирпич

• Напольные конвекторы, электронные замки, IP-домофония

Инфраструктура и удобства

• Живописный канал Карасу с пирсом на территории

• Амфитеатр под открытым небом

• Современные детские площадки и безопасные зоны для прогулок

• Барбекю-зоны, тренажёрный зал, зелёные аллеи

• Видеонаблюдение и охрана 24/7

• Подземная и открытая парковка

• BI Club Card — бонусы и привилегии для жителей

Локация и всё рядом

• Парк Янги Узбекистон

• Школы: №112, Unikum Eduland

• Детские сады: №456, Happy Time

• Университеты: Akfa University, Team University

• Супермаркеты: Makro, Korzinka

• Поликлиника, торговые центры, кафе

NRG Voha — пространство, где стиль, комфорт и природа объединяются в одном. Каждый день здесь ощущается как праздник, а каждый квадратный метр продуман до мелочей, создавая атмосферу спокойствия и эстетического наслаждения.



