  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Мирзо-Улугбекский район
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

квартиры
36
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Показать все Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$100,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 53–78 м²
2 объекта недвижимости 2
Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи. Бизнес+ класс, макс…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.3
100,180
Квартира 2 комнаты
78.4
138,460
Агентство
TEN CORP
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Показать все Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$89,520
Год сдачи 2028
Количество этажей 30
Площадь 30–71 м²
6 объектов недвижимости 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Агентство
TEN CORP
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
На карте