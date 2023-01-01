  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. PALAZZO

PALAZZO

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
425,70 млн сум
;
2
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительные инфраструктуры спроектированы также как и на первом этаже. Жить в уютной помещении - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме. Palazzo - достойное место для ваших желаний.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Магазин 10 м
Детский сад 80 м
Школа 100 м
Остановка транспорта 10 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} UZS
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} UZS
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс PARKWOOD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Конечка
Juvozqog oz, Узбекистан
от
203,00 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК "Farabi Residence"
Ахмад Яссави, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
PALAZZO
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
425,70 млн сум
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Alliance Estate
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Многоквартирный жилой дом Конечка
Многоквартирный жилой дом Конечка
Juvozqog oz, Узбекистан
от
203,00 млн сум
Площадь 54–84 м²
16 объектов 16
Сдача в: 2024
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонадонлар сони чекланган. Хозирок кунгирок килинг:
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Ташкент, Узбекистан
от
9,50 млн сум
Застройщик: HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Лучшие цены на квартиры — на старте продаж! Yangi Yashnobod начал строиться всего несколько месяцев назад, поэтому у вас есть уникальная возможность получить квартиру по самой выгодной цене. Новый жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе! ▫️ Планировки с просторными комнатами ▫️ Детская площадка во дворе ▫️ Подземный паркинг В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Надёжный способ обеспечить благополучное будущее детям — это купить квартиру до их взросления. Уровень сейсмостойкости домов — 9 баллов. Это значит, что дома способны выдержать землетрясения высокой интенсивности, обеспечивая максимальную защиту для вас и вашей семьи. Подземный паркинг — это очень удобно для автомобилистов. Жилой комплекс Yangi Yashnobod — идеальный вариант для молодой семьи! Комплекс расположен в спальном районе с развитой семейной инфраструктурой. Комфортное проживание внутри комплекса обеспечат:  Комфортные планировки от 41 м²  Безопасные детские площадки во дворе  Подземный паркинг  Круглосуточное видеонаблюдение На этапе строительства действуют самые выгодные условия, а также доступна рассрочка. Не упустите свой шанс подарить родным счастливую жизнь в новом жилом комплексе Yangi Yashnobod!