ЖК «Botanika» комфорт класса, выполнен по технологии монолитного в Мирзо-улугбекском районе, Олий Химмат махалля. Новостройка Ташкента
9-этажный жилой комплекс оборудован всем необходимым для жизни с удовольствием в Ташкенте. Круглосуточная охрана следит за безопасностью резидентов, а наличие детской площадки во дворе и собственной подземной парковки добавляет комфорта в жизнь. Инфраструктура
Комплекс находится всего в нескольких минутах езды от центра города, точно также рядом расположен, супермаркеты Havas и Korzinka, базар и несколько школ с детскими садиками.
Цены на квартиры в жилом комплексе
К покупке доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с квадратурой от 29 до 116 квадратных метров, которые сдаются сразу с чистовой отделкой.