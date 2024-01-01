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ЖК «Botanika»

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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О комплексе

ЖК «Botanika» комфорт класса, выполнен по технологии монолитного  в Мирзо-улугбекском районе, Олий Химмат махалля. Новостройка Ташкента
9-этажный жилой комплекс оборудован всем необходимым для жизни с удовольствием в Ташкенте. Круглосуточная охрана следит за безопасностью резидентов, а наличие детской площадки во дворе и собственной подземной парковки добавляет комфорта в жизнь. Инфраструктура
Комплекс находится всего в нескольких минутах езды от центра города, точно также рядом расположен, супермаркеты Havas и Korzinka, базар и несколько школ с детскими садиками.
Цены на квартиры в жилом комплексе
К покупке доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с квадратурой от 29 до 116 квадратных метров, которые сдаются сразу с чистовой отделкой.

Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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ЖК «Botanika»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
UY-JOY TA`MIR
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Застройщик
DIAMOND CITY
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Застройщик
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Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha