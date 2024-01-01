ЖК «Botanika»

Ташкент, Узбекистан

“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квартире осуществляют вашу мечту о современном доме. Здесь вы можете увидеть многокомнатные квартиры и коммерческие помещения для вашего бизнеса. Одним из удобств во дворе является 6-этажная парковка. Верхний этаж парковки предназначен для футбольной и баскетбольной площадки. Инфраструктура ЖК “Diamond City” Рядом с комплексом находится метро Шахристан, школа № 58, ресторан, парк, медицинский центр, зоопарк, Akvaland Tashkent, мечеть Chinobod. Двор имеет современный ландшафтный дизайн. В нем есть зона отдыха и прогулочная дорожка. Для создания здорового образа жизни также организована специальная workout зона. В целях безопасности установлены современные камеры наблюдения, а охранник круглосуточно следит за обстановкой в комплексе. Покупая недвижимость в этом месте, вы обеспечите своей семье комфорт и безопасностью. Квартиры ЖК “Diamond City” Общая площадь здания составляет 3600 м². На продажу выставлены 1,2,3-комнатные квартиры с высотой потолков 3 метра. 1-й и 2-й этажи комплекса предназначены для торговли и офиса. При строительстве использовались качественные материалы. В каждой квартире установлен домофон.