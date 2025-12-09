  1. Realting.uz
Жилой комплекс 4U

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ID: 32971
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 900 м)
  • Метро
    Pushkin (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, вдоль улицы Сайрам. Партнерский проект объединивший в себе опыт 2-х компаний - NRG-BI и Al Bina, где вы имеете возможность жить в ритме Манхэттена. Энергия мегаполиса и статус калифорнийской роскоши воплотились в продуманной архитектуре, стильных интерьерах и развитой инфраструктуре. Атмосфера больших возможностей, просторные планировки и развитая локация делают 4U Tashkent выбором тех, кто ценит престиж, комфорт и вдохновение каждый день.

Двор ЖК 4U это философия единого стиля, где каждая деталь продумана для комфорта и эстетики. Мы объединили архитектуру, ландшафт и культурные коды в гармоничную концепцию, чтобы создать атмосферу, вдохновляющую на жизнь. Двор делится на 4 очереди, каждая из которых отражает свою уникальную тематику. Темы воплощены в экстерьере: в малых архитектурных формах, детских площадках, скамейках и декоративных элементах.

Этот ЖК является ЖК Бизнес класса, от Всеми известной компании"BI GROUP". В данном ЖК планируется 4 блока, каждый со своей тематикой. Сейчас на этапе продаж 1вый блок. Строительство планируется до осени 2027 года. Проект признан одним из самых масштабных за 2025 год и является интересным для многих инвесторов и жильцов так как продуманы такие вещи как:
Электронные замки
IP - Домофония
Собственная сервисная компания
Видеонаблюдение 24/7
Коворкинг зона
Авторский дизайн

Большой двор, Кинорум, Финтесцентр, Зона Барбекю, Детская игровая, Соседский центр. 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Видеообзор жилой комплекс 4U

