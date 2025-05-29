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Жилой комплекс 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»

Ташкент, Узбекистан
от
$78,500
от
$1,300/м²
;
2
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ID: 26116
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

О комплексе

3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue» | Буюк Ипак Йули (ул. Лафарга) | 60,2 м² | Коробка | 78 200 $ 🔥

📝 ОПИСАНИЕ:

✅ Общая информация:

  • Тип: 3-комнатная квартира в новостройке.

  • Адрес: ЖК «Caravan Avenue», ул. Буюк Ипак Йули (ориентир — ул. Лафарга).

  • Этаж: 2/13.

  • Площадь: 60,2 м².

  • Статус: Коробка (без отделки — создайте дизайн мечты!).

✅ Особенности:

  • Планировка: Свободная для зонирования — идеально под семью или студию.

  • Коммуникации: Все подключены (электричество, вода, газ).

  • Дополнительно: Лифт, закрытая территория, парковка.

📍 Локация:

  • Современный ЖК «Caravan Avenue» с развитой инфраструктурой: магазины, кафе, детские площадки.

  • Удобный транспорт: остановки у дома, выезд на магистрали.

  • Престижный район Буюк Ипак Йули — безопасность и престиж.

📄 Документы:

  • Цена: 78 200 $ (торг при осмотре).

  • Собственность: Документы готовы к сделке.

📞 Контакты:

  • Телефон: 

  • Telegram: Связаться

  • Срочный просмотр!

🎯 Почему стоит купить:

  • 🛠️ Свобода творчества — ремонт под ваш стиль и бюджет.

  • 🏙️ Элитный ЖК — современные технологии и безопасность.

  • 🚪 Просторные комнаты — идеально для семьи или инвестиции.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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