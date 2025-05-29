Жилой комплекс 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»

3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue» | Буюк Ипак Йули (ул. Лафарга) | 60,2 м² | Коробка | 78 200 $ 🔥
📝 ОПИСАНИЕ:
✅ Общая информация:
Тип: 3-комнатная квартира в новостройке.
Адрес: ЖК «Caravan Avenue», ул. Буюк Ипак Йули (ориентир — ул. Лафарга).
Этаж: 2/13.
Площадь: 60,2 м².
Статус: Коробка (без отделки — создайте дизайн мечты!).
✅ Особенности:
Планировка: Свободная для зонирования — идеально под семью или студию.
Коммуникации: Все подключены (электричество, вода, газ).
Дополнительно: Лифт, закрытая территория, парковка.
📍 Локация:
Современный ЖК «Caravan Avenue» с развитой инфраструктурой: магазины, кафе, детские площадки.
Удобный транспорт: остановки у дома, выезд на магистрали.
Престижный район Буюк Ипак Йули — безопасность и престиж.
📄 Документы:
Цена: 78 200 $ (торг при осмотре).
Собственность: Документы готовы к сделке.
📞 Контакты:
Телефон:
Telegram: Связаться
Срочный просмотр!
🎯 Почему стоит купить:
🛠️ Свобода творчества — ремонт под ваш стиль и бюджет.
🏙️ Элитный ЖК — современные технологии и безопасность.
🚪 Просторные комнаты — идеально для семьи или инвестиции.