ЖК «Caravan Avenue»

Сдан, 2023 г. Осталось несколько вариантов квартир. Что означает покупка квартиры в жилом комплексе Caravan Avenue от Genus Development?
⁃ Удобная локация, в трёх минутах от метро;
⁃ Охраняемый двор с благоустроенной детской площадкой и 24-часовым видеонаблюдением;
⁃ Подземный трёхуровневый паркинг;
⁃ Надежные Лифты бренда Kone в каждом подъезде;
⁃ Долговечные двери марки Torex.
И конечно же, удобное пространство для активного образа жизни, соответствующего ритму города
ул. Чуст, станция метро «Буюк Ипак Йўли»
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