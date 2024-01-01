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ЖК «Caravan Avenue»

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Сдан, 2023 г. Осталось несколько вариантов квартир. Что означает покупка квартиры в жилом комплексе Caravan Avenue от Genus Development?
⁃ Удобная локация, в трёх минутах от метро;
⁃ Охраняемый двор с благоустроенной детской площадкой и 24-часовым видеонаблюдением;
⁃ Подземный трёхуровневый паркинг;
⁃ Надежные Лифты бренда Kone в каждом подъезде;
⁃ Долговечные двери марки Torex.
И конечно же, удобное пространство для активного образа жизни, соответствующего ритму города
ул. Чуст, станция метро «Буюк Ипак Йўли»
Подробная информация по телефону:

Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
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ЖК «Caravan Avenue»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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